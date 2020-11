Más organizaciones piden a la Corte Constitucional tratar despenalización de #AbortoPorViolación en Ecuador

"Las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil hemos hecho varios intentos para que los derechos de las niñas y mujeres dejen de estar en papel y se concreten. En un intento más, instamos a la Corte Constitucional a resolver los pedidos de audiencia y 'amicus curiae' a favor de la despenalización de #AbortoPorViolación", señalan en un comunicado Fundación Desafío, Mujeres Con Voz, Coalición Nacional de Mujeres, Mujeres por el Cambio, Creando Juntas y Dignidad Fundación.

Este miércoles 18 de noviembre del 2020 recuerdan que "es urgente que el análisis de la situación que viven miles de mujeres en nuestro país se realice con celeridad. Las víctimas de violencia sexual y embarazos forzados constituyen un panorama de emergencia, que durante la crisis sanitaria por el covid-19 se agravó. Sin dejar de lado que la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se implementa lentamente y con dificultades debido a la reducción presupuestaria".



El pasado 10 de noviembre del 2020, organizaciones de derechos presentaron una acción de inconstitucionalidad al numeral dos del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ante la Corte Constitucional. Este señala que el aborto no será punible si el embarazo es consecuencia de violación a una mujer con discapacidad mental.



Entonces, Silvia Bonilla, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Ceduh), explicó a EL COMERCIO que buscan específicamente que se declare la inconstitucionalidad de la última frase. “Si se elimina la especificación para una mujer con discapacidad, la consecuencia es que deje de ser punible el aborto en caso de violación”.



"Seis organizaciones internacionales de derechos humanos siguen insistiendo a Ecuador que despenalice el aborto al menos en causal violación. Si mujeres con discapacidad mental pueden acceder a un aborto porque no consintieron una relación sexual que es violación, las mujeres que no viven con una discapacidad tampoco, las primeras puedan abortar sin ser criminalizadas y las segundas no. Parir producto de un crimen como es la violación es violencia estatal, ¿Por qué todas las mujeres, sin discriminar a nadie, no cuentan con el derecho de decidir si quieren finalizar con seguridad y legalmente ese embarazo o continuarlo?". Eso afirman las mujeres en un comunicado.



Todos estos argumentos -anotan- constituyen razón suficiente para adelantar la cronología de resolución de causas dentro de la Corte Constitucional y dar un paso hacia adelante en la progresión de los derechos de las mujeres. El pleno de la Corte Constitucional en la resolución no. 005-cce-ple—2020 establece que la tramitación y resolución de causas respetará el orden cronológico, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. Esta razón expresa una emergencia social pues miles de mujeres viven el drama de ser violadas y obligadas a parir del violador cuando no lo desean. Reconocer que hay una situación excepcional para alterar el orden representa un apoyo mínimo de la institucionalidad y el Estado a nuestros derechos y nuestro bienestar como ciudadanas.

Mañana, jueves 19 de noviembre del 2020, a las 10:00, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil entregarán un 'amicus curiae' al pedido de insistencia ante la Corte Constitucional, en Quito, para resolver el planteamiento de #AbortoPorViolación.