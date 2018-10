ONG de EE.UU. en Liberia, envuelta en escándalo de abusos sexuales

LEA TAMBIÉN

Una aclamada organización benéfica estadounidense que opera en Liberia admitió este sábado 13 de octubre del 2018 graves errores después de que niñas de una escuela, que creó para salvarlas de la explotación sexual, fueran violadas sistemáticamente por el cofundador de la oenegé.

“Lo sentimos profundamente”, dijo la oenegé More Than Me (Más que yo) en su página web el sábado, después de que medios estadounidenses revelaran que las niñas de una pionera escuela de un barrio pobre de Monrovia habían sufrido abusos repetidos por parte del cofundador de la organización, Macintosh Johnson.



Algunas víctimas tenían 10 años y se teme que Johnson infectó a algunas de ellas con el virus del sida, que podría haber causado su propia muerte, dijo el sitio de investigación ProPublica en un artículo publicado conjuntamente con Time.



“A todas las niñas que fueron violadas por Macintosh Johnson en 2014 y antes: les hemos fallado”, declaró More Than Me.



“Dimos a Johnson un poder que explotó para abusar de niños. Esas dinámicas de poder rompieron la capacidad del personal de denunciar el abuso a nuestra dirección de inmediato”, continuó.



“Nuestra dirección debería haber reconocido las señales antes y hemos empleado y continuaremos empleando programas de capacitación y sensibilización para que no se nos escape de nuevo”, aseguró la oenegé.



Los abusos ocurrieron en una escuela en West Point, un conocido barrio en la capital Monrovia.

El centro abrió en 2013 con gran publicidad y se convirtió en la primera de las 18 escuelas que More Than Me abrió en el empobrecido país de África Occidental para empoderar a las niñas.