Las recomendaciones sanitarias de la Organización de Aviación Civil para relanzar el transporte aéreo de pasajeros

Mascarillas, control de temperatura, desinfección de aviones: la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) publicó este lunes 1 de junio del 2020 una serie de recomendaciones para relanzar el transporte aéreo de pasajeros, duramente afectado por la pandemia del covid-19.

Este protocolo sanitario es producto de la colaboración entre la OACI, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).



Las recomendaciones son un “marco” que apunta a la seguridad de los pasajeros, personal de las aerolíneas, tanto en los aviones como en los aeropuertos.



El pasajero deberá presentar a su llegada al aeropuerto una declaración de salud y se le practicará un primer control de temperatura. El check in en línea será alentado, y los controles de seguridad serán repensados para limitar el contacto físico y las filas de espera.



La mascarilla deberá ser de uso obligatorio en los aeropuertos, en donde deberá respetarse una distancia física de al menos un metro, al igual que dentro de los aviones.



Se exhortará a minimizar los desplazamientos durante el vuelo y evitar las filas de espera en los baños. Los pasajeros deberán viajar con mascarilla.



La OACI no propone eliminar la ocupación de asientos, algo que las aerolíneas ven como una amenaza a su rentabilidad.



En cambio pide que los pasajeros estén tan alejados como sea posible en función de la tasa de ocupación del avión.



También aconseja que los alimentos a bordo vengan pre embalados y que el avión sea desinfectado regularmente.



Los pasajeros tendrán nuevos controles de temperatura en la llegada.



No se trata de medidas obligatorias sino de una referencia por el amplio consenso que conllevan, explicó a la AFP Philippe Bertoux, representante de Francia en el Consejo de la OACI.



El Consejo de la OACI, órgano ejecutivo de esta entidad de la ONU, debe aprobar este lunes 1 de junio el reporte del “equipo especial sobre la reactivación de la aviación luego del covid-19”.



La OACI estima que la pandemia de coronavirus podría reducir en 1 500 millones el número de pasajeros de aquí a fin de año.