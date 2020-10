Opositor Alexéi Navalni afirma que está mejor y se da unos meses para volver a Rusia

LEA TAMBIÉN

El principal opositor ruso, Alexéi Navalni, en convalecencia por un envenenamiento, aseguró que iba mejor y se daba unos meses para regresar a Rusia, en una entrevista con un famoso youtubeur difundida este martes 6 de octubre del 2020.

“Las manos me tiemblan, si tomo una botella de agua, será divertido, pero estoy realmente mucho mejor”, declaró en la entrevista, la primera que da el abogado y activista anticorrupción de 44 años a un periodista ruso, desde que salió del hospital berlinés donde estaba siendo tratado.



“Hubo un periodo realmente desagradable, cuando empezaba apenas a levantarme de la cama (...) Luego, me recuperé bastante rápidamente”, prosiguió el opositor.



Preguntado sobre la duración de su convalecencia en Alemania, Navalni respondió que no lo sabía. “Le pido a los médicos cuánto tiempo necesitaré para que mis manos dejen de temblar: responden que tienen poca experiencia sobre este tema”, declaró, en alusión a la sustancia neurotóxica Novichok.



“Un año, casi lo excluyo. Pero dos meses, es posible”, añadió. Aseguró sin embargo “excluir totalmente” la idea de no regresar a Rusia.



Tres laboratorios europeos llegaron a la conclusión de que fue envenenado con un agente nervioso de tipo Novichok, diseñado con fines militares en la época soviética, por lo que varios países pidieron a Rusia dar explicaciones y que investigue. Moscú rechaza todas las acusaciones.



Incansable activista anticorrupción y ferviente crítico del Kremlin, Navalni cayó gravemente enfermo el 20 de agosto a bordo de un avión en Siberia.



Este martes, el opositor acusó de nuevo al presidente ruso, Vladimir Putin, de estar detrás del envenenamiento, a través de los servicios secretos.



“Mi versión es que se trataba de oficiales del FSB (servicio de inteligencia interior) o del SVR (servicio de inteligencia exterior) bajo orden por supuesto, seguramente de Putin”, declaró.



Navalni salió a finales de septiembre del hospital donde fue tratado durante un mes, y reside por el momento en Alemania con su mujer y su hijo.