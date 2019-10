Opositor Partido Socialista no asiste a reunión con Piñera por crisis en Chile

LEA TAMBIÉN

El partido Socialista, el más grande de la oposición, no participará este martes 22 de octubre de 2019 en la reunión pedida por el presidente Sebastián Piñera para buscar un acuerdo que permita enfrentar el estallido social en Chile, que deja 15 muertos.





Después de cuatro días de protestas masivas, saqueos e incendios, el mandatario anunció la búsqueda “acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos”.



Pero el Partido Socialista, que gobernó durante tres períodos tras el retorno a la democracia en Chile, en 1990, no asistirá a la reunión convocada en el palacio presidencial de La Moneda.



“Nosotros creemos que el diálogo es indispensable y urgente, pero debe ser un diálogo abierto y nosotros creemos que el llamado del presidente no cumple esas condiciones”, afirmó el jefe de bancada PS, Manuel Monsalve.



“Chile no es solo los partidos de la oposición, Chile también es el mundo social y no puede ser excluido de un pacto. Además, el PS rechaza la presencia militar y en esas condiciones el gobierno no ha sido capaz de resguardar la seguridad”, agregó.



Varios partidos del Frente Amplio, de la izquierda radical, que ingresó por primera vez al Congreso durante la última elección (2017) , también se marginaron de la convocatoria de Piñera.



“Creemos que la primera obligación que tiene el presidente hoy es escuchar a la ciudadanía. Escuchar a quienes están movilizados, a las organizaciones sociales”, afirmó la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans.



El Partido Comunista tampoco asistirá, ya que dice fueron invitados a última hora.



En cambio, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Por la Democracia confirmaron su participación en el encuentro.



La vocera del gobierno, Cecilia Pérez, lamentó la decisión de los partidos opositores que rechazaron la invitación: “es lamentable, porque hoy nuestro país nos requiere a todos juntos ” .