Leopoldo López asegura que volverá para 'liberar Venezuela'

El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo este martes 27 de octubre del 2020 en Madrid que él nunca quiso dejar su país y que su intención es "regresar para liberar a Venezuela", aunque mientras tanto, y desde "el exilio," trabajará para buscar "la libertad, aliviar la crisis alimentaria y buscar justicia para los asesinatos" cometidos por el "régimen" de Nicolás Maduro.

Esos son los tres objetivos que López trazó hoy en la capital española, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de su familia y de representantes de la oposición venezolana en España.



Leopoldo López llegó el pasado domingo 25 de octubre a Madrid tras abandonar la residencia del embajador español en Caracas, donde se encontraba en calidad de "huésped" desde el 30 de abril de 2019, y salir después de su país de manera "clandestina" a través de la frontera de Colombia.



"Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije, lamentablemente las circunstancias me llevaron a esto", indicó el líder opositor, que calificó de "dictadura" el Gobierno de Maduro.



"Los venezolanos que estamos en el exilio vamos a regresar para liberar a Venezuela y construir un mejor país. Estamos totalmente convencidos de que Venezuela será libre", añadió.



López aseguró que "a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, un asesino, lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando el territorio nacional y la riqueza de los venezolanos y que es responsabilidad nuestra, pero también del mundo libre, de los líderes democráticos y de los pueblos que creen en la libertad y la democracia".



"Venezuela va a ser libre, no por obra y gracia de agentes externos, si no por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre", afirmó.



Apoyo a Guaidó



"Hoy en día -dijo- gracias al trabajo de muchos líderes venezolanos queda claro que Venezuela es una dictadura y Maduro es un criminal", apuntó López, quien dijo además del presidente que la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo considera "cruel, represor y asesino".



López permanecía en la residencia del embajador español desde que abandonó el arresto domiciliario en que se encontraba, para unirse a un conato de levantamiento militar que finalmente fracasó.

En la rueda de prensa, Leopoldo López estuvo acompañado de su familia y de representantes de la oposición venezolana en España. Foto: EFE

En la rueda de prensa en Madrid, Leopoldo López agradeció a "Dios" y al Gobierno de España por haber podido salir de Venezuela, y se refirió al opositor Guaidó como "presidente legítimo de Venezuela".



"Desde aquí voy a poder aportar como parte de un equipo que lidera Juan Guaidó y estoy seguro de que vamos a aportar mucho desde fuera", apuntó el líder opositor, quien se calificó como "víctima" y dijo que "todas las víctimas merecen justicia".



"Europa no puede dar la espalda y Estados Unidos tampoco" ante un régimen que, según la ONU, ha cometido "crímenes de lesa humanidad", apuntó López, quien agradeció a la Unió Europea el apoyo dado a Guaidó y a la causa "por la libertad de Venezuela".



"También a los países de la región que nos han acompañado en esta lucha durante los últimos años para la conquista de nuestra libertad y a mis hermanos de lucha que están en Venezuela. Por encima de todo al pueblo de Venezuela, hermanas y hermanos que están sufriendo mucho", aseveró.



López, que no quiso dar detalles sobre su salida del país "por proteger la integridad de quienes me ayudaron y de quienes quieran salir de la misma manera", aseguró que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ve al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, como "un dictador" y apuesta con firmeza por unas elecciones libres y democráticas en ese país.



"La posición de Sánchez es claramente que Maduro es un dictador" y que "hay que lograr unas elecciones libres y democráticas en Venezuela", dijo Leopoldo López, que poco antes de su rueda de prensa fue recibido por Pedro Sánchez en su calidad de secretario general del PSOE en la sede del Partido Socialista, y no en el Palacio de La Moncloa como presidente del Gobierno.



López subrayó que la reunión con Sánchez fue "muy cordial y positiva".



El Gobierno español, afirmó López, "no va a reconocer las elecciones" legislativas del 6 de diciembre en Venezuela, que la Unión Europea (UE) ha pedido que no se celebren.



El apoyo de Europa a unas elecciones libres y democráticas



"La posición de España y de Europa será la misma que en 2018, cuando las elecciones no fueron reconocidas", se mostró convencido López, para quien "la causa de Venezuela debe ser apoyada por los que creen en la libertad, la democracia y los derechos humanos".



Sobre el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, el líder opositor venezolano indicó que "es un gran diplomático que supo llevar de manera muy firme la política de su país, pero entendiendo la firmeza que tuvo que tener con la causa de Venezuela".



En ese sentido, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró hoy que López era un "huésped de la embajada" de España en Caracas, libre de irse cuando quisiera, porque "un huésped no es un rehén".



González Laya explicó así la decisión de López de abandonar la Embajada española en Caracas y viajar a Madrid a reunirse el domingo 26 de octubre con su familia, lo que desató las críticas del Gobierno de Nicolás Maduro, que detuvo a varios trabajadores de la embajada y registró varias viviendas del personal adscrito a la legación.



"El señor López era un huésped de la embajada de España en Caracas y un huésped no es un rehén, un huésped es alguien que está, llega, se queda y puede marcharse cuando así lo decide, y así ha sido en este caso, él se ha marchado de la embajada por su propia voluntad", subrayó la ministra al ser preguntada hoy por la prensa.