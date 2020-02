Opositor cubano Guillermo Fariñas fue liberado, pero no podrá viajar a Europa

LEA TAMBIÉN

El disidente cubano Guillermo Fariñas, Premio Sajarov de Derechos Humanos 2010, fue liberado el jueves sin cargos tras un arresto de 60 horas, pero no podrá viajar a Bruselas para participar en un encuentro de la Eurocámara sobre derechos humanos, según dijo este viernes 7 de febrero de 2020 a la AFP .

Fariñas, un psicólogo de 58 años, explicó por teléfono que fue liberado la noche del jueves 6 de febrero “sin cargos”, pero que las autoridades le notificaron que no podrá salir de la ciudad de Santa Clara (centro), donde vive, hasta el 20 de febrero, “bajo la amenaza de detención”.



“El motivo principal del arresto fue impedir que pudiera viajar a Europa”, dijo el líder del ilegal Foro Antitotalitario Unido (FANTU), cuya invitación a participar en una reunión del subcomité de Derechos Humanos de la Eurocámara fue confirmada el jueves por su presidenta, Maria Arena.



La vocera de la diplomacia europea, Virginie Battu, dijo ese mismo día a la AFP que Fariñas también tenía previsto reunirse con interlocutores del Servicio Europeo de Acción Exterior.



“Ellos (la policía política) plantean que estoy aprovechando los viajes para deteriorar las relaciones entre Cuba y la Unión Europea”, y dijeron “que no iban a permitir que yo siguiera saboteando” esos vínculos, precisó Fariñas.



El disidente fue detenido el martes en Santa Clara, 280 km al este de La Habana, cuando intentaba viajar a la capital para “buscar la visa Schengen en la embajada de España”.



Durante su arresto fue internado en una “celda de protocolo”, con algunas comodidades y donde su madre lo pudo visitar y recibió “buen trato”.



Fariñas agradeció asimismo la “rápida y efectiva solidaridad” del Parlamento Europeo, incluida la de su presidente, David Sassoli, quien exigió el jueves su “liberación inmediata”.



De visita en Bruselas, una delegación de opositores cubanos, encabezados por Rosa María Payá, hija del fallecido activista Oswaldo Payá, urgió el martes 7 de febrero de 2020 a la Unión Europea (UE) a activar la cláusula que conlleva la suspensión del acuerdo con Cuba vigente desde 2017 por violaciones de los derechos humanos.



El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre Cuba y la UE confirmó el acercamiento entre ambos tras años de la llamada Posición Común.



Las autoridades cubanas no reconocen la existencia de presos políticos y tildan a los opositores de “mercenarios” de Estados Unidos.