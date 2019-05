Oposición venezolana vuelve al Parlamento en medio de embestida oficialista

LEA TAMBIÉN

La oposición venezolana retomó este miércoles 15 de mayo del 2019 la actividad parlamentaria un día después de que fuerzas de seguridad le impidieran sesionar, en lo que su líder, Juan Guaidó, denunció como un intento del oficialismo por clausurar el Legislativo.

“Aquí estamos, sesionando, dándole la cara al pueblo”, aseveró Guaidó tras iniciarse el debate en el Legislativo, único poder en manos de la oposición, objeto de una arremetida oficialista desde una fallida sublevación militar el 30 de abril contra Nicolás Maduro.



Aunque no se informó del número de asistentes, varios asientos y el palco de prensa estuvieron vacíos.



Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, dijo que con el bloqueo de la Asamblea el gobierno socialista mostró al mundo la víspera “que son una cruel y vulgar dictadura”.



El martes, efectivos de la Guardia Nacional, policías y agentes del servicio de inteligencia (SEBIN) acordonaron y bloquearon las entradas del Palacio Federal, una operación que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, justificó evocando una amenaza de bomba.



“La opción en Venezuela es luchar, seguir adelante (...) y aquí está su Parlamento para acompañarlos y salir de esta crisis ”, dijo Guaidó en un debate sobre las represalias judiciales contra parlamentarios, al que la Guardia Nacional prohibió el ingreso de periodistas, aunque la Asamblea lo transmitió por Twitter.



“Están tratando de cerrar por la vía de los hechos el Parlamento nacional ”, había denunciado el martes el ingeniero de 35 años.



Este miércoles garantizó no obstante que el “cese de la usurpación” está cerca, en referencia a la presidencia de Maduro, cuyo segundo mandato considera ilegítimo el Congreso.



Parlamento disminuido



Catorce diputados fueron imputados por traición a la patria y conspiración por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , de línea oficialista, por su apoyo a la sublevación liderada por Guaidó. Posteriormente, la chavista Asamblea Constituyente los despojó de su fuero.



La cara más visible de la arremetida es Edgar Zambrano, mano derecha de Guaidó y vicepresidente del Parlamento, quien fue recluido en Fuerte Tiuna, principal complejo militar en Caracas, luego de ser arrastrado hace una semana por una grúa en su vehículo para detenerlo.



Cuatro parlamentarios se refugiaron en residencias de embajadores en Caracas, el último de ellos Franco Casella, recibido en la casa del diplomático mexicano para brindarle “protección y resguardo”, según anunció el martes el gobierno de ese país.



Este paso fue llamativo pues México, a diferencia de países como Brasil, Argentina y Colombia, reconoce a Maduro y no a Guaidó, y manifestó “ preocupación ” por la inviolabilidad del fuero legislativo.



Además, un diputado huyó a Colombia y otro más, Freddy Superlano, anunció este miércoles en Twitter que pasó a “ la clandestinidad ” dentro de Venezuela para evitar su captura.



“Hoy, la historia nos obliga a ser firmes ante los pocos que pretenden mancillar los ideales del pueblo”, dijo este miércoles el presidente del TSJ, Maikel Moreno, en un acto oficial refiriéndose a supuestos ataques a la Constitución.



El Parlamento está maniatado desde 2016 por una decisión del TSJ y en la práctica fue sustituido en sus funciones por la Constituyente.



Según un recuento del Legislativo, 26 de sus miembros han sido objeto de medidas judiciales.



“Libertad para Juan Requesens, secuestrado por la dictadura”, rezaba una enorme pancarta colgada de un palco del hemiciclo con el rostro del diputado, preso por un presunto atentado contra Maduro en agosto de 2018.



Guaidó recalibra estrategia



Guaidó disputa el poder a Maduro desde que se proclamó mandatario interino el 23 de enero luego de que el Parlamento declarara ilegal la reelección del líder socialista, en el marco de la peor crisis socioeconómica de la historia reciente del país petrolero, con hiperinflación y escasez de medicinas y alimentos.



“No deberían estar matándose entre ellos mismos, deberían hacer la paz y ayudar al país”, comentó Leidy Ramírez, de 29 años, madre de cuatro hijos y residente de la barriada popular caraqueña de Petare.



Guaidó busca forzar la salida de Maduro para convocar “elecciones libres”, pero su estrategia de lograr que la Fuerza Armada le dé la espalda bajo presión de movilizaciones de calle perdió empuje.



Sus colaboradores solicitaron un contacto directo con el ejército norteamericano, que se podría concretar en una próxima reunión entre su representante en Estados Unidos y el Comando Sur.



Estados Unidos, principal protector internacional de Guaidó, mantiene una política de sanciones contra el chavismo y no descarta una opción militar.



Maduro, aferrado al apoyo de Rusia y China, acusa a Guaidó de “ títere ” de Washington y alerta que el gobierno de Donald Trump -con quien cortó relaciones- planea una invasión para apoderarse de la mayor reserva petrolera del mundo.