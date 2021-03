La oposición venezolana rechaza la  estigmatización de sus connacionales en Colombia

La oposición venezolana pidió este jueves 11 de marzo del 2021 no estigmatizar a sus nacionales, después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, vinculara nuevamente a los migrantes del país caribeño con el aumento de la inseguridad en la capital colombiana tras la muerte de un policía en un tiroteo en el norte de la ciudad.

"El asesinato de Edwin Caro, policía colombiano, me llena de indignación. Espero que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables", dijo el opositor Tomás Guanipa en su cuenta en Twitter.



Guanipa, un estrecho colaborador del líder opositor Juan Guaidó, señaló que es "imperativo que todo hecho delictivo sea castigado", pero indicó que "estigmatizar a los venezolanos como delincuentes" incrementa la xenofobia y es "injusto con la gran mayoría" de ellos, pues, según dijo, están "formados en valores honestos".



El opositor consideró también que la muerte del patrullero colombiano está siendo usada "con fines políticos", los cuales, dijo, traerán "como consecuencia etiquetas" a los venezolanos "honestos y decentes".



El patrullero de la Policía fue asesinado el miércoles 11 de marzo cuando le solicitó una requisa a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra por un concurrido sector de Bogotá.



Según las autoridades, los dos hombres, de nacionalidad venezolana, son sospechosos de pertenecer a una banda criminal que se dedica a asaltar a ciudadanos cuando retiran altas sumas de dinero de los bancos.



"Primero asesinan y luego roban, necesitamos garantías para los colombianos", dijo López en una declaración que ha sido criticada por sectores que señalan un tinte de xenofobia en sus palabras.



López recordó que esta no es la primera vez que un agente de seguridad es asesinado en Colombia por un venezolano y aseguró que la ciudad "no escatimará los recursos que sean necesarios" para combatir el crimen y para judicializarlo.



La alcaldesa de Bogotá ya había vinculado en otras ocasiones el aumento de la inseguridad en la capital con los delitos cometidos por algunos migrantes venezolanos, aunque señaló que esas conclusiones son respetuosas y no buscan generar "ningún acto de xenofobia".