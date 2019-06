La oposición venezolana pide a Jamaica detener 'expropiación' de refinería

LEA TAMBIÉN

La junta administradora de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) designada por Juan Guaidó, reconocido como presidente venezolano interino por más de 50 países, pidió a Jamaica detener la "expropiación" de la refinería Petrojam, en la que la compañía suramericana tiene una participación accionaria de 49 %.

"El Gobierno legítimo de Venezuela está defendiendo los intereses de la filial de Pdvsa, ante la expropiación que adelanta el Gobierno de Jamaica de la participación accionarial de Pdvsa Caribe en Petrojam", dice la junta en un comunicado publicado en Twitter y difundido este domingo por el equipo de Guaidó.



El pasado 21 de febrero, el Parlamento de Jamaica aprobó la recuperación por parte del Gobierno de ese país del 49 % de las acciones de Petrojam, luego de que el primer ministro Andrew Holness promoviera la Ley de Adquisición Obligatoria a fin de recobrar ese paquete accionarial.



La decisión fue tomada, según dijo entonces Holness, debido a que Petrojam había quedado en riesgo tras años de inactividad y falta de iniciativas, de las que estaba encargado el Gobierno de Venezuela que en 2006 firmó un acuerdo con Jamaica para la modernización y expansión de la refinería.



Sin embargo, según dijo la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Kamina Johnson, en enero pasado los objetivos no se cumplieron.



Holness además aludió a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Pdvsa para promover esta iniciativa.



Con todo, la junta administradora de Pdvsa designada por Guaidó, quien es jefe del Parlamento, señaló en el comunicado que informaron al Gobierno de Jamaica "el interés de preservar la participación accionarial", advirtiéndoles al mismo tiempo que no pueden "mantener trato alguno con el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro".



Según señala el texto, Guaidó envió también una comunicación a Holness en la que destacó que "solo el legítimo Gobierno de Venezuela, bajo el control de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), puede representar los intereses de Pdvsa en Jamaica".