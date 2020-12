Oposición dice que la participación en comicios venezolanos es menor al 3%

La oposición venezolana, que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, aseguró que, en las primeras cuatro horas de la jornada, menos del 3% del padrón electoral ha votado en los comicios parlamentarios que se celebran este domingo 6 de diciembre de 2020, y en los que este sector antichavista no participa por considerarlos "un fraude".

"Solamente el 2,7% del registro ha ido a participar, y como ustedes bien saben eso se exponencia y refleja durante todo el día, no va a subir de ahí casi con toda seguridad", dijo en una rueda de prensa la diputada Delsa Solórzano, miembro del Observatorio Contra el Fraude, un cuerpo designado en noviembre pasado por los diputados opositores del Parlamento.



"Es evidente eso", señaló luego sobre la escasa participación que reportó este observatorio. "Está en la calle, usted lo ve, nosotros tenemos reportes de toda Venezuela (...), no hay nadie en la calle", añadió.



"Soledad total"



La opositora indicó que maneja estos datos gracias a reportes de "monitores" y encuestas a boca de urna hechas desde las 6:00 hora local hasta las 10:00 hora local.



"Los reportes son absolutamente de soledad total", dijo por su parte el dirigente Andrés Velásquez, también miembro del observatorio opositor. "Hoy en Venezuela no se celebra ninguna elección, sino un fraude electoral", apuntó.



EFE ha podido constatar que la afluencia de electores en los centros de Caracas es tímida, pero las mesas estarán abiertas al menos hasta las 18:00 hora local y el chavismo suele ejecutar operaciones de acarreo de electores durante la tarde.



Más de 20,7 millones de venezolanos están llamados a las urnas este domingo para renovar el unicameral Parlamento del país suramericano, el único poder que controla la oposición.



El sector opositor que lidera Guaidó llamó a boicotear los comicios, tras apuntar que no existen condiciones mínimas para una elección justa.



Además, las antiguas directivas de los principales partidos de oposición fueron inhabilitadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sustituidas por otras impuestas por el órgano judicial, un hecho que Solórzano calificó como "un robo".



Partidos desollados



Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD), dos de los cuatro partidos más grandes de la oposición, reiteraron este domingo, a través de las redes sociales, su rechazo al proceso electoral al recordar que sus símbolos fueron "robados" por el TSJ.



"Denunciamos ante el mundo democrático que el nombre de nuestro partido hoy será usurpado, el régimen solo sabe hacer trampas para intentar engañar a los venezolanos (...) rechazamos el fraude de Maduro", expresó VP, la formación fundada y liderada por Leopoldo López.



Por su parte, AD, uno de los partidos más antiguos del país, ha asegurado que la jornada de este domingo "no es una elección", una opinión que, insisten, conoce y comparte la militancia de esta organización.



"Los centros vacíos hoy sólo demuestran que Venezuela quiere elecciones realmente libres (...) Quienes se vendieron a la dictadura y avalaron el secuestro de nuestra tarjeta, hoy están solos y pasarán a la historia como una vergüenza", señaló la formación en Twitter.