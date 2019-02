La oposición boliviana llama a protestar contra la candidatura de Evo Morales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La oposición y movimientos sociales contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales, han llamado a protestar este jueves contra la candidatura a la reelección del mandatario, en el tercer aniversario de un referéndum que le negó la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato.

El 21 de febrero de 2016 un 51,3% de los votantes rechazó que Morales pudiera concurrir a un cuarto mandato, pero en 2017 el Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció el derecho a la reelección indefinida en el país.



El órgano electoral de Bolivia habilitó la candidatura a finales de 2018 en base a ese fallo del Constitucional, para que concurra a las elecciones de octubre del presente año.



Opositores como el senador y candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, han pedido a sus seguidores que acudan a las marchas y concentraciones convocadas para la tarde del jueves en las principales ciudades del país.



Ortiz expresó en redes sociales su respaldo a estas protestas "por el respeto al voto" del referéndum y al límite constitucional de dos mandatos presidenciales consecutivos.



Otros opositores como el exDefensor del Pueblo y actual rector de la universidad estatal UMSA, Waldo Albarracín, también llamaron a movilizarse para recordar los tres años del referéndum.



"Es importante manifestarse en todo el país contra el Gobierno de Morales, cuyo objetivo es permanecer en el poder, no importa si se pisa la Constitución, la democracia, si se comete fraude, es lo de menos mientras se cumpla ese objetivo: quedarse en el poder para siempre", escribió en Twitter.



Albarracín añadió que "nadie puede estar autorizado, ni los jueces, ni los magistrados a actuar contra la Constitución, peor a dictar sentencias contra la misma Constitución como lo han hecho vergonzosamente intentando habilitar a Morales".



El exvipresidente boliviano Víctor Hugo Cárdenas, candidato por Unidad Cívica Solidaridad, y Luis Eduardo Siles, que lidera el Movimiento Nacionalista Revolucionario, son otros de los opositores que llaman a protestar.



El pasado lunes un juez desestimó una acción legal de un grupo de activistas contra la candidatura de Morales, en la que exigían que se cumpla el resultado del referéndum.



El presidente dijo ese día que daba por "enterrado" el movimiento en su contra que lleva por lema el 21-F en recuerdo de la fecha del refrendo.

Evo Morales, el presidente con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia, aspira en las elecciones de octubre a un cuarto mandato hasta 2025.



El Tribunal Constitucional ya autorizó para un tercer mandato a Morales, en el poder desde 2006, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.