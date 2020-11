Opositores bolivianos protestan durante la investidura de Luis Arce

El principal grupo de oposición en el Parlamento boliviano, Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa, protagonizó este domingo 8 de noviembre del 2020 una protesta en la investidura de Luis Arce como presidente de Bolivia.

El expresidente y excandidato boliviano y los parlamentarios de su alianza política protestaron durante la investidura del nuevo mandatario del país en contra de un cambio del reglamento del Legislativo que consideran que favorece al partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), y limita a la oposición.



Mesa (2003-2005) había anunciado que su bancada no asistiría a la toma de juramento de Arce y de su vicepresidente, David Choquehuanca, en protesta por el cambio del reglamento parlamentario, pero finalmente el exmandatario y sus diputados y senadores se presentaron en el Palacio Legislativo en esta jornada.



Cuando Choquehuanca se disponía a dar su discurso, los parlamentarios de CC mostraron pancartas con la leyenda "¡No al abuso de poder! Dos tercios es democracia" y luego se retiraron del Parlamento, en medio de gritos e insultos de los legisladores del oficialista MAS.



Mesa, que fue invitado en calidad de expresidente, también se retiró del acto antes de que concluyera y luego hizo una declaración en la que explicó que protestaron por la actitud "absolutamente prepotente e inaceptable del MAS que, aprovechando el cierre de la anterior legislatura, ha modificado los reglamentos de las dos cámaras".



Este cambio "vulnera un principio fundamental, el respeto a decisiones que deben ser tomadas por dos tercios de ambas Cámaras, dándole a la oposición un reconocimiento y un respeto que es fundamental en un espacio democrático, libre y activo en favor de Bolivia", sostuvo el excandidato.



El motivo de la protesta

​

En los comicios generales del pasado 18 de octubre, el MAS logró la mayoría parlamentaria, pero no pudo revalidar los dos tercios que ostentó en los dos últimos periodos legislativos.



Con los cambios, introducidos por los parlamentarios salientes, la Asamblea Legislativa podrá aprobar con mayoría simple asuntos como el ascenso de cargos militares y policiales, la designación de embajadores, o la creación de las comisiones especiales de investigación.



Aunque mantiene los dos tercios para otros establecidos en la Constitución, como la designación del fiscal general, el Defensor del Pueblo, el contralor o miembros del Tribunal Supremo Electoral del país.



El Legislativo saliente justificó que las modificaciones tienen alcance administrativo de forma y no de fondo para agilizar la labor de los nuevos parlamentarios, pero la oposición considera que fue una maniobra para mantener el control en la Asamblea.



La otra fuerza opositora con representación parlamentaria, la alianza Creemos del exlíder cívico Luis Fernando Camacho, no asistió a la investidura de Arce en protesta por los cambios.



Por su parte, Mesa justificó que decidieron asistir "para dejar constancia ante la comunidad internacional y nacional" que su alianza tiene un "espíritu plural" y a la vez la "valentía" para expresar su protesta "de cara al mundo y al país".

El exmandatario ratificó que en las próximas horas presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso para que se anule la modificación del reglamento parlamentario.