Opiniones divididas sobre posible decisión de dar paso al confinamiento en Quito

Ante el aumento de casos de covid-19 en Quito, la secretaria de Salud del Municipio, Ximena Abarca, defendió la posibilidad de que se ordene un confinamiento en el Distrito Metropolitano (DMQ). En su cuenta de Twitter expresó que la población pagará con contagiados y fallecidos, y el sistema de salud con el colapso y sin camas disponibles si no se toma la medida. Abarca agregó que el dinero puede recuperarse, pero las vidas perdidas no. Añadió que la recuperación solo será posible conteniendo la pandemia.

En un tuit de respuesta, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito Patricio Alarcón consideró inapropiada la medida: “fácil decir enciérrense? ¿Quién y cómo se pagan las cuentas? Este gremio señaló que la complicada situación de salud pública revela la necesidad de evaluar la efectividad de medidas que se han tomado para frenar los contagios y evitar una crisis sanitaria y social de mayor magnitud. Como sector productivo, dijeron, están comprometidos con el cuidado de la salud. Creen que se han vuelto a plantear medidas que no han resultado efectivas para la disminución de contagios, como lo son confinamiento, ley seca y restricción vehicular.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, considera y lo planteó al COE nacional, que se requiere confinar a la población durante 15 días, según Juan Zapata, titular del organismo.



La Cámara de Comercio de Quito señaló que se requiere mayor esfuerzo y articulación con el sector privado y gobiernos locales para acelerar la inmunización en 2021, que apenas alcanzaría al 60% de la población; generar procesos transparentes que prioricen a los más vulnerables, y mayor comunicación sobre el proceso y el alcance del plan de vacunación.



Además piden endurecer seriamente las sanciones a quienes incumplan, personas o negocios, con las disposiciones y protocolos con base en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal; mayor control en el transporte público para evitar aglomeraciones; focalización del control en zonas de alto riesgo de contagio, con sanciones ejemplares, entre otros puntos.



El epidemiólogo Gilberto Contreras le dio la razón a la Secretaria de Salud del DMQ y considera imprescindible un nuevo confinamiento en la capital. El experto recordó que una nueva variante más contagiosa y mortal ya circula entre la población quiteña.



En las redes sociales las opiniones están divididas y el tema se discute con el hashtag #Confinamiento. Gustavo Herrera dice que la sociedad civil no va a aceptar otro confinamiento y que es mejor ampliar la capacidad hospitalaria y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación de Posgradistas del Ecuador, señaló: "el confinamiento no es el problema. El problema es que dispongas que la gente se quede en casa sin planificar movilidad, seguridad, provisiones y peor aún creer que con la falta de recursos en salud, como estamos, podemos combatir esto. La gente debe comer sí, pero primero debe vivir".



Christian Troya opina que el confinamiento no es la salida sino la vacunación masiva, que se han perdido tiempo y recursos.



María Pía Libre dice sentirse aterrada por un nuevo confinamiento, pero considera que no hay otra alternativa. Recuerda que el sistema de salud está colapsado y sin salud, la economía solo empeorará.



Paúl Carrasco, exdirector del Centro de Atención Temporal Bicentenario, considera que debería haber un confinamiento que no sea total. Dice que no tiene sentido confinar a todos, por ejemplo, a la parte productiva y que deberían confinarse quienes puedan hacerlo, de forma voluntaria. Señala que se debería sugerir para quienes pueden teletrabajar.



Sobre el Centro Bicentenario comentó que renunció porque estaba previsto que cierre el 31 de marzo por falta de presupuesto y que incluso se dieron por terminados contratos y se devolvió medicinas.



Irónicamente, indicó, tres días antes de la fecha de cierre el Ministerio de Salud y el Alcalde acordaron que siga funcionando, lo que consideró que era poco serio, motivo por el cual presentó su renuncia.



De su lado el vicealcalde Santiago Guarderas opinó que habría que analizar con más detenimiento los números de camas UCI ocupadas, la lista de espera, etc. Afirma que prefiere no adelantar un criterio sin tener todos esos datos de forma precisa.



Quito es la ciudad del país con más personas contagiadas registradas. Son 116 153 de un total de 360 546. Guayaquil suma 31 375.



El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito ha seguido la huella del SARS-CoV-2 en Ecuador. El viernes 16 de abril en la noche informó que en la capital ya circula la variante inglesa, que es más contagiosa, de forma comunitaria. Además dijo que en conjunto con la UTPL encontraron ya a dos pacientes con la variante brasileña. Esta última también ya se ubicó en un infectado de Portoviejo. En esa ciudad además se halló la variante de Nueva York en una muestra.



Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, informó que este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de abril del 2021, las mesas técnicas se han mantenido reunidas. A las 20:00 se juntarán en una plenaria para discutir sobre la situación de 11 provincias del país, entre ellas Pichincha.