Han pasado más de 2 000 días desde que se instauró el juicio sobre el supuesto cometimiento de crímenes de lesa humanidad contra 9 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. Este calvario lo han llevado con dignidad y dolor pues su honra y su libertad continúan estando en tela de duda.

¿Quienes promovieron esto? los exsubversivos de Alfaro Vive Carajo, enquistados en el gobierno del expresidente Correa que convertidos en autoridades buscaron una indemnización económica. ¿Quién ejecutó la orden de Carondelet? El exfiscal Galo Chiriboga. ¿Para qué? Para satisfacer el ego de Correa y poner distancia con un gobernante de derecha, León Febres Cordero.



En otra parte de este cruento escenario están las FF.AA. como una institución vilipendiada -porque no me vayan a decir que este tema no es institucional-, y los oficiales que hace 35 años cumplieron con su deber bajo la decisión del gobierno de turno desarticularon a un grupo terrorista que asesinó, asaltó bancos, secuestró, robó armas, que quiso tomarse el poder y que mantuvo en vilo a la sociedad.



En la mitad de este acto, como convidada de piedra está nuestra justicia. Ya han pasado varios fiscales generales, pero nadie se atreve a retomar este caso. ¿Qué temores o intereses tendrán? Confiamos en Diana Salazar que con independencia se dará cuenta de que este juicio nació viciado de irregularidades.



Lo único que anhelan los procesados es que se instaure nuevamente el juicio para demostrar su inocencia y que esta pesadilla termine.