Operativos en terminales de buses de Quito se realizan por emergencia sanitaria

Gel antibacterial y charlas preventivas ante el covid-19 se están llevando a cabo en las terminales de buses del Distrito Metropolitano de Quito. Agentes de control y personal especializado verifican que las disposiciones se cumplan en las unidades de transporte.

En el terminal de la Río Coca, al norte de la ciudad, brigadas asisten a los usuarios por medio de perifoneos e intervenciones personalizadas. Agentes se acercan a ofrecer gel antibacterial a los usuarios mientras realizan colas para desplazarse. De igual manera, explican a los pasajeros las formas de

prevenir el contagio del virus. A la vez que un vehículo recorre toda la estación y exhorta a la ciudadanía a cumplir con las disposiciones. 400 efectivos han sido desplazados en las nueve administraciones zonales de la urbe para realizar estas intervenciones.



Al momento de ingresar a los buses, los agentes solicitan a los pasajeros que en caso de tener mascarillas las utilicen. Además, piden que al bajar de las unidades y transportarse hacia otro lugar desinfecten sus manos.



Los agentes también verifican que los buses cumplan con el pedido de no llevar exceso de pasajeros, pues no se puede trasladar gente de pie en las unidades ya que las aglomeraciones pueden ser un foco de infección del covid-19. En las unidades existe un proceso de desinfección dos veces al día.



Transportistas cuentan que han acatado la disposición y verifican la cantidad de asientos disponibles previo al abordaje de pasajeros. Ellos cuentan con mascarillas y gel antiséptico para realizar sus labores.



José Toapanta, usuario, agradeció las diligencias

tomadas por el Municipio en el servicio y se mostró de acuerdo con ellas ya que son para el beneficio de los ciudadanos.



Los controles están presentes en todas las estaciones del Sistema de Transporte Integrado del Municipio de Quito. Las campañas de comunicación y concienciación han sido reforzadas con el fin de fortalecer el mensaje de prevención, precautelar la seguridad de la ciudadanía y que ésta conozca la gravedad de la crisis sanitaria y forme parte de las soluciones.



Juan Pablo Burbano, Secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, quien estuvo presente en los controles, exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus casas y, si es que es posible en sus empleos, acogerse a la modalidad de teletrabajo. Además, recomendó que los adultos mayores y niños permanezcan en sus casas.



De momento se está trabajando en las sanciones que se aplicarán para quienes quebranten las medidas anunciadas. A partir de la restricción de movilidad, vigente desde el martes 17 de marzo de 2020, se espera que la afluencia de pasajeros disminuya en los medios de transporte de la capital.



En caso de que alguien presente sintomatología relacionada con el covid-19 y se encuentre viajando puede acudir a los agentes que estarán distribuidos en las unidades de transporte y estaciones. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también está encargada de verificar que no circulen buses con pasajeros de pie, en caso de que alguna unidad no cumpla con la normativa se la detiene.



Las instituciones que forman parte de estas campañas y controles son: Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ, Jefes de Seguridad Zonal, Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas.