Los operativos militares y policiales se intensificaron en Guayas y El Oro

En las calles Vicente de Piedrahita y Pedro Moncayo, centro de Guayaquil, se puede observar a grupos militares realizando operativos junto con la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

Un grupo de 19 militares de Infantería de Marina , 30 policías y personal de ATM instaló conos en la calle para comenzar el control de armas.



El teniente de navío Víctor Cárdenas, a cargo del personal de Infantería de Marina, dijo que los controles duran una hora en cada sector.



Los uniformados paraban los vehículos, motocicletas. Luego los conductores y motorizados debían levantar sus manos para que los requisen.



“Si la persona no posee el permiso para portar un arma las decomisamos. Luego la Policía Nacional se encarga de revisar si tiene antecedentes penales”, dijo el teniente.



Alexandra Echeverría fue una de las personas que requisaron durante el control. La mujer dijo sentirse más segura con la presencia militar y policial en las calles.



Hace una semana, en el mismo sector del operativo, Alexandra contó que un hombre había roto la ventana de un vehículo y amenazado al conductor con un arma de fuego para intentar robar su celular.



“El hombre estaba prácticamente dentro del carro robando. Me parece positivo que hagan estos operativos por este sector”, señaló Alexandra.



Los conductores y peatones mostraron colaboración con los uniformados, como Miguel Peña, quien trabaja como taxista. “Espero que estos operativos se intensifiquen porque la delincuencia se ha incrementado. La semana pasada me asaltaron dos veces”.



Durante los operativos, los agentes militares requisaron a 22 vehículos y 23 personas sin que hubieran novedades.



El capitán de navío Ángel Orellana, jefe de Estado Mayor del Comando Operacional 2, dijo que los controles se intensificaron desde el anuncio que hizo el presidente Lenín Moreno, el pasado 29 de agosto.



“Las Fuerzas Armadas tienen la tarea de controlar la tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos. Es nuestra competencia”, dijo Orellana

En el primer semestre de este año los militares han decomisado 52 armas de fuego y 623 municiones en Guayaquil.



Con ayuda de la Policía, trabajos de inteligencia militar y la información brindada por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 han determinado los sectores con mayores índices de inseguridad.



Para los operativos coordinados se han destinado 250 militares, dividido en cuatro grupos para que patrullen las calles de la urbe porteña.



El grupo denominado Huancavilca está conformado por el Ejército y cubren los sectores de Pascuales hasta la vía Daule.



El grupo operacional Guayaquil está integrado por la Infantería de Marina. Este grupo militar cubre la parte céntrica y el norte de la ciudad.



El grupo operacional de Taura está conformado por la Fuerza Aérea y se encarga de la vía Samborondón.



En la provincia de El Oro también comenzaron los controles de armas . Los militares se instalaron en el sector La Colmena, ubicada en la parroquia La Cuca .

​

Este operativo lo realizaron la noche del jueves 5 de septiembre. Junto con personal de la Policía Nacional comenzaron parar a los vehículos para requisar a los conductores.



Durante el control los uniformados del Comando Operacional Sur decomisaron tres armas de fuego marca Armed, 34 municiones marca cal y 250 galones de diésel.



A escala nacional las Fuerzas Armadas decomisaron 5 387 armas de fuego, 130 armas blancas han sido incineradas. En los espacios marítimos se incautaron 10 424 kg de droga.