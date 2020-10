Operativos de control se mantienen en Quito, por el covid

LEA TAMBIÉN

Los operativos de control, en el marco de la emergencia sanitaria, han llegado a sitios como Quitumbe, Chillogallo, Martha Bucaram, Caupicho y La Ecuatoriana. Se realizan perifoneos para impulsar el cumplimiento de medidas de bioseguridad, así como el adecuado uso del espacio público.

La noche del viernes 2 de octubre del 2020, por ejemplo, 125 efectivos de entidades municipales y del Gobierno Central recorrieron la administración Zonal Quitumbe. Se revisó el correcto uso de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).



El secretario de Seguridad y Gobernabilidad, César Díaz, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, pues, enfatizó, la pandemia aún no termina.



Desde la Intendencia de Pichicha se detalló que el viernes en la noche se sancionó a personas que se encontraban librando en una cancha deportiva, en el sector del Camal Metropolitano, en el sur de Quito.



La entidad informó que desde el 18 de marzo hasta el 30 de septiembre, con corte a las 13:30, se desarrollaron 5 970 operativos: 191 establecimientos clausurados, entre ellos bares, licorerías y centros de tolerancia. Se incluyen 554 eventos suspendidos y 9 710 litros de licor artesanal decomisados.



Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) indicó que desde que terminó el estado de excepción en Ecuador, el pasado 13 de septiembre del 2020, se realizaron 976 operativos de control: 54 personas sancionadas por libar en el espacio público; 19 por uso indebido del espacio; 15 por incumplir medidas como el distanciamiento social y 60 por no usar mascarilla.



En el caso del perifoneo participa ´Metrito’, un personaje lúdico del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.



Distanciamiento social, uso correcto de la mascarilla y el buen uso del espacio público son las recomendaciones durante las jornadas.



En los operativos también participan efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito, Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.