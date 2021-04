Operativos se ejecutaron en 10 puntos de Quito la noche del viernes 23 de abril

Personas libando y eventos no permitidos fueron las novedades en Quito, en el inicio del primer fin de semana de confinamiento, ante el nuevo Estado de Excepción. Las labores de control se ejecutaron la noche de este viernes, 23 de abril del 2021.

Operativos conjuntos entre la Intendencia, Policía, Fuerzas Armadas y entidades del Municipio de Quito se desarrollaron en 10 puntos de la capital. Desde la primera de estas instituciones se informó que llegaron a sectores como la Mena 2, Centro Histórico, Mitad del Mundo, Cumbayá, Quitumbe, Eloy Alfaro, entre otros.



En La Delicia hubo retiro de libadores pasado la hora del inicio del toque de queda (20:00) y se decomisaron 22 litros de licor sin registro sanitario.



En el Distrito Tumbaco, en cambio, se suspendió un evento no permitido, en el que participaron jóvenes, quienes quedaron a órdenes de la autoridad competente.



En la Zona Manuela Sáenz, por otro lado, detuvieron a ocho ciudadanos por incumplimiento de toque de queda. El hecho se dio específicamente en La Colmena, donde se evidenció desorden en la vía pública y algunas personas en estado de embriaguez.



En el Distrito La Mariscal suspendieron un evento pequeño no permitido, en un domicilio privado, en la calle Paul Rivet. Desde la Intendencia apuntan que en este nuevo Estado de Excepción se permite el ingreso de las autoridades a las viviendas donde se identifiquen actos no autorizados.

En el distrito La Mariscal, junto a @PoliciaEcuador @MunicipioQuito @FFAAECUADOR cumplimos controles de respeto de toque de queda, orden público, seguridad y medidas sanitarias. Las autoridades dispersaron libadores y suspendieron un evento no permitido en el sector Whymper. pic.twitter.com/8AT7qZIXbx — Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) April 24, 2021



Por seguridad, la comunidad debe tomar en cuenta que los operativos se realizan entre funcionarios de varias instituciones, uniformados, con credenciales y que, generalmente, son numerosos.



Sin embargo, de manera general, la institución indicó que la ciudad estuvo más tranquila que en los fines de semana anteriores, donde se registraron eventos, incluso, de las de 100 personas. Las sanciones por incumplir la disposición de no circular en los horarios determinados por las autoridades implica la detención. El tiempo se determina en un proceso legal, pero podría incluso ir entre uno y tres años de privación de libertad.



En Quito, 120 servidores policiales están desplegados para esta la jornada de controles de este fin de semana.

Por otro lado, la mañana de este sábado, 24 de abril, el ECU 9-1-1, a través de su cuenta de Twitter, informó del incumplimiento del toque de queda en el Mercado Mayorista.