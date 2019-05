Operativos de control a motocicletas se refuerzan en la avenida Simón Bolívar

LEA TAMBIÉN

Cinco motociclistas se han accidentado en la avenida Simón Bolívar durante el último fin de semana. Ante ese problema, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso reforzar los operativos de control a los vehículos de dos ruedas que circulan en esa vía ubicada en el oriente de Quito.

Uno se realizó la tarde de ayer, martes 21 de mayo del 2019. El teniente Luis Venegas, coordinador de la avenida Simón Bolívar, informó que los accidentes de motos son recurrentes y se busca realizar más controles para evitarlos. “Buscamos ayudar por las lluvias de los últimos días en la capital”.



Los siniestros se han reportado por pérdidas de pista y exceso de velocidad. Solo se han reportado heridos, no fallecidos. Durante los operativos, los agentes civiles de tránsito revisaron que las llantas y sistemas de frenos se encuentren en buenas condiciones, también las luces y las condiciones mecánicas de los motores. También que los conductores tengan sus documentos en regla.



Ayer por la tarde, 20 efectivos y tres coordinadores participaron en la incursión. Se emitieron 16 citaciones por licencias caducadas, no portar casco, no mantener las máquinas en buenas condiciones, entre otras. Un hombre fue retenido por conducir sin licencia.



Venegas indicó que en los próximos días se realizarán más operativos de control a motocicletas en la Simón Bolívar.