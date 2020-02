Un operativo de control en el Centro Histórico de Quito se realizó este jueves 6 de febrero del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un operativo de control de establecimientos comerciales, migratorio, espacio público y de seguridad se realizó este jueves 6 de febrero del 2020, en diferentes puntos del Centro Histórico de Quito. En la incursión intervinieron la Intendencia de Pichincha, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad, entre otras autoridades.

Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, indicó que la Policía se encargó de controlar el porte de armas blancas. “Buscamos garantizar la seguridad ciudadana, principalmente en La Marín. Hemos visitado varios hostales y a algunos les entregamos actas de notificación”. El operativo comenzó a las 10:00 y continuó en horas de la tarde.

En el operativo intervinieron la Intendencia de Pichincha, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad, entre otras. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Ocho establecimientos fueron clausurados ayer, indicó la funcionaria. Este jueves se entregó una notificación a un hostal. “Se encontró sustancias sujetas a fiscalización y armas blancas”. Ayer se intervino en San Roque, El Tejar y otros sectores. Alrededor de 5 000 cajetillas de cigarrillos se decomisaron.



En lo que respecta al tema migratorio, si un extranjero no cuenta con la documentación en regla se le entrega una notificación, no se realizan detenciones. Las zonas con mayor presencia de foráneos son Quitumbe, Calderón, La Michelena, La Mariscal y el Centro Histórico.



Juan Carlos Andrade, director metropolitano de Seguridad Ciudadana, explicó que cada entidad cumplió los controles en sus áreas y se interviene en las zonas más vulnerables a la inseguridad. “Ayer se clausuró un spa donde había gente extranjera y se expendía drogas”.



Además, de forma preventiva se trabaja con la comunidad. Desde este jueves se despliegan operativos permanentes. Hoy se recorrió otros puntos como la Plaza del Teatro, la calle Rocafuerte y Montúfar, La Marín, etc. Se prevé que, en las próximas semanas, operativos del mismo tipo se realicen en otros sitios de Quito.