Mega operativo de control de motocicletas se realizó la mañana de hoy, 7 de febrero del 2020, en Quito

Seis operativos de control de motocicletas se desplegaron de forma simultánea en seis puntos de Quito. Así lo indicó la mañana de hoy, viernes 7 de febrero del 2020, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Juan Manuel Aguirre.

Las incursiones se realizaron con el objetivo de reforzar la seguridad.



La situación se complicó con el crimen perpetrado contra una mujer de 69 años, al mediodía del sábado 1 de febrero en las afueras de un centro comercial del norte de Quito.



Además, los asaltos a personas se incrementaron en un 2,5% hasta noviembre del año pasado. “Hemos visto que con las motocicletas hay un grave inconveniente, algunas no tienen matrícula, otras circulan sin placa. También hay conductores que no portan licencias, otros lo hacen con ese documento caducado”, indicó Aguirre.

Los agentes se ubicaron en las vías donde se reporta un alto flujo de automotores. En la avenida Simón Bolívar, a la altura de Santa Rosa, se ubicaron tres plataformas y un grupo de agentes para trasladar a las motos hacia los patios de retención. Los conductores de esos vehículos reaccionaron molestos ya que -dijeron- se movilizaban a sus trabajos.



Gerardo Mosquera es mensajero. “Yo quiero cumplir con la normativa, pero no tengo dinero para cancelar la matrícula de mi moto Suzuki. Me deben dos meses de sueldo”, manifestó.



Lo mismo opinó el empleado bancario Santiago García, quien no alcanzó a matricular su moto el año anterior. “Se la llevaron al patio de La Y. Allá me cobran del parqueadero y la wincha. Además tengo que pagar USD 130. La situación económica es muy complicada en la actualidad”.



Para Aguirre, ese tipo de operativos son muy importantes porque “hay un alto porcentaje de delitos que se cometen en motocicletas, estamos muy preocupados por eso”. También hay inconvenientes con las placas. Algunas son remarcadas, asimismo vienen motocicletas de otros países. “Es muy preocupante lo que ocurre con ese tipo de vehículos y los conductores, independientemente si son nacionales o extranjeros”.

La idea es que todas las motos de la urbe se identifiquen y posean los documentos en regla para circular. Lo mismo para quienes las conducen. El operativo se realizó en el sur, centro y norte con 60 agentes civiles. Son aleatorios y sin fechas o lugares definidos; tienen una duración de dos horas.



Largas filas de vehículos se formaron en las vías donde se realizaron las incursiones. Así ocurrió en la av. Simón Bolívar, en sentido sur - norte. Los carros se demoraban alrededor de 10 minutos en circular allí.



En la av. Mariscal Sucre ocurrió lo mismo, a la altura de los edificios Colinas del Pichincha. También en Carcelén, avenidas Galo Plaza y Eloy Alfaro.