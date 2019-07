Un operativo de control a las lavadoras de carros del barrio Santa Rita, en el sur de Quito, realizó hoy el Municipio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un operativo de control a las lavadoras de vehículos que se ubican en las calles Sozoranga, Cusubamba y Toacazo del barrio Santa Rita, en el sur de Quito, se realizó la mañana de este martes 9 de julio del 2019.

En la inspección intervinieron funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), agentes civiles de tránsito y uniformados metropolitanos, quienes se distribuyeron en esos puntos. Allí, las autoridades dialogaron con los propietarios de los negocios para pedirles que cumplan con la normativa vigente.



Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC, informó que el objetivo del operativo es precautelar el buen uso del espacio público y que las lavadoras cuenten con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). Se entregaron 10 exhortos. “No pueden tener los carros afuera de las lavadoras y utilizar el agua indiscriminadamente, tampoco emitir ruidos con sus parlantes”, señaló la funcionaria.

Operativo de control a las lavadoras de carros del barrio Santa Rita, en el sur de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



También se han receptado las quejas de parte de los vecinos por el uso sin control del agua. Ante eso, las autoridades de control desplegaron la incursión. No hubo sanciones. “Creemos firmemente en la prevención antes que la sanción”, manifestó Grunauer.



En 15 días se realizará otro operativo y la AMC espera que las lavadoras ya cuenten con las autorizaciones. La funcionaria también dialogó con los vecinos para recolectar las sugerencias y quejas sobre lo que ocurre en el sector.



Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que el trabajo coordinado se realiza de forma permanente. Los agentes verificaron que los vehículos no se parque en de manera inadecuada en las aceras al momento de acudir a las lavadoras. No hubo sancionados.

Un operativo de control a las lavadoras de vehículos que se ubican en las calles Sozoranga, Cusubamba y Toacazo del barrio Santa Rita. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Carmen Illescas es propietaria de un negocio en la zona. Dijo que cumple con todos los requisitos legales para trabajar y que las autoridades deben inspeccionar en los negocios que incumplen la normativa.



Gloria Illescas, representante del grupo Lavadoras de La Gatazo, que cuenta con ocho asociados, manifestó que esa actividad comercial se ha incrementado en Santa Rita. Por eso, pidió al Municipio que otras lavadoras sean reubicadas en un canchón de tierra de la calle Sozoranga.