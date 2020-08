24 ciudadanos extranjeros sancionados por laborar sin visa, durante operativo de bioseguridad en Mercado Mayorista

LEA TAMBIÉN

Un operativo de bioseguridad, seguridad ciudadana y control

migratorio se realizó la madrugada del viernes 14 de agosto del 2020, en el Mercado Mayorista, ubicado en el sur de Quito. Intervino personal de la Agencia Metropolitana de Control, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y agentes metropolitanos.

Alejandro Jaramillo, director metropolitano de Seguridad Ciudadana, dijo que la intervención arrancó a las 02:30. “No se cumplen las normas de bioseguridad y espacio público. En las afueras hay aglomeraciones de vehículos (...) También hay problemas de bastante delincuencia y drogas”.

Los uniformados realizaron el control desde horas de la madrugada, en el Mercado Mayorista. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



Otro problema es que las personas acceden al centro de abastos por pasos no autorizados. Se emitió 50 notificaciones durante el operativo a quienes no tenían permisos y por no cumplir con el reglamento interno del Mercado Mayorista. “De ahora en adelante se realizará una incursión por semana en días diferentes”, dijo Jaramillo.



Nelson Tapia, gerente del Mayorista, manifestó que a 250 personas que laboran allí les realizaron pruebas de covid-19 hace un mes. De esa cantidad, un 11% resultó positivo. Ahora se busca hacer más exámenes para evaluar la salud de otros ciudadanos.



“Hoy pedimos que se cumplan los distanciamientos y el uso de mascarillas”, dijo Tapia. También que se utilice gel y alcohol antiséptico.

Las autoridades controlaron el uso de mascarillas y medidas de bioseguridad, antes del ingreso al Mayorista. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



Jaramillo acotó que 24 extranjeros fueron sancionados con una multa de USD 400 por laborar sin visa de trabajo en el mercado. Según datos del centro de abastos, 3 000 personas trabajan de forma permanente allí y 200 son foráneos.