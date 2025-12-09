Las autoridades de seguridad ejecutan el Operativo Apolo 13.0 en varios sectores de la provincia de Guayas. La intervención tiene como objetivo neutralizar a los grupos delictivos y limitar sus actividades en zonas donde la ciudadanía enfrenta riesgos por la presencia de estructuras criminales.

Apolo 13.0 se desarrolla este 9 de diciembre en Guayas

Las instituciones que integran el Bloque de Seguridad mantienen un despliegue permanente en la provincia y refuerzan los controles mientras avanza la operación.

Este martes, 9 de diciembre de 2025, el Ministerio del Interior informó sobre un nuevo operativo en la provincia de la Costa ecuatoriana. Hasta las 08:00, las labores aún estaban en curso.

La distribución del personal en las labores

Los equipos tácticos se distribuyen en sectores urbanos y rurales, según la planificación que establecieron las autoridades. Cada grupo trabaja para detectar movimientos inusuales, impedir que las organizaciones criminales se reorganicen y cerrar espacios donde los delitos muestran mayor incidencia.

La operación también busca generar una presencia disuasiva y reducir la capacidad de acción de células delictivas que operan en Guayas.

Los uniformados recorren calles, verifican información y atienden reportes ciudadanos. Las instituciones coordinan esfuerzos para responder de manera inmediata cuando detectan situaciones de riesgo.

No es el primer Apolo

Operativo Apolo 31 se realizó el 4 de diciembre y dejó detenidos en Guayas, presuntos Chone Killers, Tiguerones y Latin Kings.

La Policía Nacional ejecutó 30 intervenciones y allanamientos simultáneos en los distritos Durán, Nueva Prosperina, Pascuales y Samborondón. Las acciones formaron parte de una operación estratégica que buscó frenar la actividad de estructuras delictivas asentadas en estos sectores, denominada Apolo 31.

Según la institución del orden, para los procedimientos, las unidades policiales movilizaron 350 servidores, quienes actuaron de forma coordinada en distintos puntos.

Los agentes detuvieron a 19 personas: 14 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. Siete de los aprehendidos registran antecedentes por robo, tenencia de armas no autorizadas, asociación ilícita y tráfico de drogas. Entre los detenidos se encuentran tres ciudadanos extranjeros.