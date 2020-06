Operadores del servicio de transporte interprovincial se alistan para reanudar sus operaciones

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional reiteró este lunes, 1 de junio de 2020, que no existe aún una fecha tentativa para la reactivación del servicio de transporte interprovincial de pasajeros en el país.

Esta modalidad se activará únicamente en los cantones que están con el semáforo en amarillo y solo para cumplir con rutas entre cantones colindantes. Es decir, con el mismo tipo de restricciones (o también en amarillo).



Para la reactivación de todas las modalidades, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció el protocolo de bioseguridad para evitar más contagios en las unidades y terminales terrestres.



Por ejemplo, en Tungurahua al menos 3 000 socios de las 30 cooperativas de transporte intra e interprovincial invierten en la aplicación de estas nuevas medidas.



En algunos buses se colocaron las bandejas con cloro, dispensadores de gel y alcohol, fundas plásticas para la basura y se planifica la entrega de trajes especiales, mascarillas y otros implementos para evitar contagios en los conductores, cobradores y pasajeros. “Con un mes de anticipación trabajamos en nuestras unidades, esperamos que a mediados de junio comencemos a laborar porque tenemos deudas que cubrir”, dijo René Urrutia, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Interprovincial e Intraprovincial de Tungurahua.



Mencionó que en los próximos días recibirán de la Agencia Nacional de Tránsito un manual de protocolos para el servicio interprovincial, mientras que la dirigencia de la Unión de Cooperativas prepara otro que se aplicará en el servicio intraprovincial; debido a que no todos los cantones de Tungurahua cuentan con las terminales terrestres.



Sin embargo, los transportistas están preocupados debido a que en varias frecuencias los buses viajan con hasta 12 pasajeros que no cubren los gastos de operación. Washington Núñez, gerente de la Unión de Cooperativas de Transporte Urbano de Tungurahua, explicó que solo los lunes trabajan las 397 unidades. “Estamos elaborando un calendario para que en un mismo día no salgan todas las unidades porque no hay pasajeros”.



Manifestó que uno de los protocolos que aplican es que los usuarios usen la mascarilla para subir al bus y son llamados la atención cuando dentro de la unidad se sacan el tapaboca. La idea es garantizar la salud de los usuarios y conductores. Además, aplicaron test médicos a todos los socios y a diario se toma la temperatura para detectar posibles personas contagiadas.



Estas son algunas medidas de prevención que deberán cumplirse en los buses, según el MTOP:



1. Las unidades tienen que retirar elementos susceptibles de contaminación.



2. Los buses deben mantener una adecuada ventilación.



3. Se deben instalar mamparas de material transparente para separar al conductor de los pasajeros, entre otras medidas de acuerdo a lo que establezca el protocolo según su modalidad.



3. En todos los vehículos se debe aplicar el Protocolo de Limpieza y Desinfección al final de cada turno o según la temporalidad que disponga cada protocolo aprobado por el COE nacional.



4. Dentro de las unidades, es necesario portar un letrero que establezca el número máximo de pasajeros permitidos, señalética para identificar los asientos que pueden o no ser utilizados por los usuarios, y para recalcar la importancia de usar elementos de bioseguridad, desinfección de manos y dinero.



5. Los pasajeros deben respetar la distancia mínima determinada de 1,5 metros entre sí, en la compra del boleto, al ingreso de la unidad, en la espera del servicio, entre otras actividades.



6. Se recomiendan sistemas de pago electrónicos (transferencias, códigos QR, tarjetas de crédito y/o débito) para reducir al máximo el uso de dinero físico. Para quienes no cuenten con medios tecnológicos, se implementará un compartimiento en la mampara de protección