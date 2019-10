Operadoras de transporte recopilan pruebas de descargo para presentarlas ante la Secretaría de Movilidad

LEA TAMBIÉN

Un plazo de 10 días tienen los gerentes y propietarios de las cooperativas de transporte cuyas unidades fueron notificadas por no trabajar durante el paro registrado a inicios de octubre del 2019. En ese tiempo van a recolectar todo tipo de evidencias como videos, testimonios y fotos para presentarlas como pruebas de descargo.

El pasado 22 de octubre, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, acudió a la Terminal de La Ofelia, en el norte de Quito, para notificar al gerente del consorcio Corredor Central Norte, Ney Jiménez, el inicio de un proceso sancionatorio.



La notificación fue entregada al Consorcio Central Norte, que representa a Conetra CA, Global Trans conformado por Paquisha y Transhemisféricos, Qatar, San Carlos y Transportes Calderón.



De otro lado, en el sur, se notificó a Consorcio Corredor Sur Occidental con las firmas Disutran, Juan Pablo II, Latitranstursa, Pichincha, San Francisco de Chillogallo, Secuatrans y Setramas.



Abad indicó que las operadoras recibieron la notificación y con esto se inicia del proceso sancionatorio que podría ser económico y llegar hasta la revocatoria del contrato de operación que les otorgó el Municipio de Quito.



Este Diario se comunicó con Ney Jiménez, dirigente de las operadoras de transporte, quien indicó que actualmente recaban las pruebas de descargo que presentarán ante las autoridades. Son videos, fotos y testimonios con los que argumentarán que sí brindaron servicio y por momentos no lo hicieron porque no había condiciones de seguridad.



“Tenemos algunos daños menores (en las unidades), también sufrimos asaltos a las cabinas, obviamente, pero en ese momento pues la Policía no se abastecía para darnos un apoyo, estábamos solos básicamente”, precisó el dirigente.



Añadió que el corredor central norte es el único que sí trabajó. “Inclusive el trolebús paró y más que nosotros”. A partir, de la notificación Jiménez y sus agremiados tienen 10 días para presentar sus descargos. Prevén entregarlos a las autoridades la próxima semana.



De otro lado, Jorge Yánez, representante del corredor Sur Oriental y presidente de la Asociación de Transportistas Urbanos, manifestó que hasta este miércoles 23 de octubre no les han notificado y están a la espera de que lo hagan para preparar sus descargos.



“Contestaremos cuando nos llegue, no tendremos problemas porque los incidentes son de dominio público”, indicó Yánez. Como pruebas se presentará recortes de prensa, capturas de mensajes de WhatsApp, fotos en las que se indicaba los puntos en donde no se puede circular, entre otras.