25 de 65 operadoras de transporte en Quito afiliaron a sus choferes

Trabajar hasta 13 horas al día, incluidos los fines de semana, y no recibir pago de horas extras ni beneficios de Ley.

Esa es la realidad a la que estaban acostumbrados los conductores de buses que circulan en Quito, y que se pretende evitar, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.



El control de los buses que realiza el Municipio no solo implica la vigilancia por GPS. Las cooperativas también deben cumplir otros requisitos formales, como la afiliación de los choferes al Seguro Social.



Ramiro Cárdenas tiene 32 años y desde hace tres es conductor de la Cooperativa Translatinos y fue afiliado al IESS desde este mes, como parte de los indicadores que debe cumplir una operadora para subir el pasaje.



La jornada de Cárdenas ahora es de ocho horas diarias. Recuerda que hasta hace poco empezaba a trabajar antes de que saliera el sol, y terminaba cuando ya había anochecido.



Además, con la afiliación su relación laboral se hizo más formal y con ello percibirá un pago extra por las horas adicionales a su jornada.



Ese cambio lo establece el Manual para la Implementación de los Indicadores de Calidad de la Secretaría de Movilidad. Allí se especifica que cada bus debe ser operado por al menos dos choferes en turnos.



Pero establecer jornadas de trabajo fijas no es la única ventaja. Óscar Toapanta conduce una de las 145 unidades de la Cooperativa Transplaneta.



Con la afiliación al IESS puede buscar atención médica para él y su hijo. Otra ventaja es la opción de gestionar un crédito. Tiene planificado hacerlo ­para solventar algunos arreglos para su vivienda.

Óscar Toapanta, conductor de la Coop. Transplaneta, recibe pago por horas extras. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Tanto Cárdenas como Toapanta cubren rutas en el sur de la ciudad. Su jornada arranca generalmente a las 05:00 y, en un solo turno, pueden hacer hasta seis vueltas completas en las rutas asignadas.



La afiliación al IESS se estableció como parte de la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte. Con la firma de una adenda, las operadoras se comprometieron a cumplir 28 indicadores como paso previo al alza de tarifas.



Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, hasta el momento solo 25 operadoras han entregado la documentación de las afiliaciones. La entidad no maneja datos del número de choferes afiliados porque aún debe validar información.



El Municipio está a la espera de que el resto de cooperativas cumpla. Ya se han emitido observaciones para que las empresas subsanen errores.



Abad habla de tres beneficios de la afiliación, lo cual se traducirá en una mejora del servicio. El primero es que con una relación formal de trabajo se evita la explotación al chofer. “Actualmente hay conductores que trabajan desde las 05:00 hasta las 20:00”, dice.



Bajo esas circunstancias, según el funcionario, se compromete la capacidad

de operar un bus en las mejores condiciones.



El segundo es la eliminación de los correteos entre buses. Esto porque el sueldo de los choferes ya no depende de los pasajeros que obtenga. Ahora, cada uno recibirá un sueldo fijo. Esto se logra con la implementación de la caja común.



Cárdenas cuenta que con los cambios y su afiliación ahora recibe un sueldo de alrededor de USD 600. A eso se suma el ingreso por las horas extras.



El tercero tiene que ver con que la Secretaría de Movilidad conocerá qué conductor opera una determina unidad. La información de cada trabajador debe entregarse al Municipio y con eso se realiza el monitoreo, mediante los dispositivos de georreferenciación.



Por ejemplo, en caso de un siniestro de tránsito, se pueden conocer no solo la ruta y el bus involucrado, sino también qué chofer estaba manejado.



Segundo Rea, gerente de Transplaneta, dice que las operadoras han hecho una fuerte inversión en los requisitos de la Ordenanza. Con las afiliaciones, su cooperativa ahora paga más en talento humano.



Transplaneta tiene 252 conductores. De ellos, 205 están afiliados. En lo que tiene que ver con personal al volante, la empresa invierte en la seguridad social USD 11 500 al mes.



El plazo de 30 días hábiles para que los 3 082 buses que prestan el servicio en Quito cumplan los 28 indicadores para autorizar el alza del pasaje terminó el 1 de marzo pasado.



El Municipio decidió que autorizará el incremento a cada operadora que cumpla el 100% de las exigencias.



Según Abad, hasta el momento solo hay registrada una cooperativa que está cerca de cumplir ese objetivo.



En contexto

​

La Secretaría de Movilidad analiza el cumplimiento de 28 indicadores de calidad por parte de cada una de las operadoras. Solo las que cumplan el 100% podrán elevar el pasaje a USD 0,35, como lo norma la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte.