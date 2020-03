Operadoras de telefonía móvil e internet ya ofrecen facilidades a sus clientes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A raíz del acuerdo 009-2020 del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), que dispone a las empresas proveedoras de telefonía móvil e internet dar flexibilidad en los pagos que sus clientes no puedan cumplir mientras dure la emergencia sanitaria, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Conecel (Claro) son las primeras firmas en informar cómo acatarán la medida.

En el caso de Claro, la compañía explicó a este Diario que los abonados de planes postpago móviles, cuya fecha de acreditación fue el 8 de marzo, ya pueden solicitar su acuerdo de pago. A los demás clientes se les enviará un mensaje de texto para que se comuniquen.



La operadora comentó que las facturas emitidas en marzo, y que corresponden a los consumos de febrero, sí deben pagarse en las fechas indicadas en la factura. “Sin embargo, quienes tengan dificultades para hacerlo, debido a la emergencia por la que atraviesa el país, podrán realizar acuerdos de pago”. Lo propio se recomienda en cuanto a los consumos de marzo, que se facturan en abril.



Por su parte, la empresa pública CNT informó que los clientes que por la emergencia no pudieron pagar sus facturas en el tiempo previsto no se les cortará los servicios que tienen contratados.



Durante la primera quincena de mayo, los abonados de CNT podrán acercarse a los centros de atención al cliente para refinanciar sus facturas vencidas. Para realizar este refinanciamiento, el cliente deberá acercarse a un Centro Integrado de Servicio y a través de un asesor comercial podrá solicitar el diferido de sus cuentas vencidas, para un plazo de hasta 90 días. El valor refinanciado se verá reflejado en la factura del abonado a partir del mes de junio.



La Corporación, al igual que Claro, hace un llamado para que los usuarios que tienen posibilidades paguen con normalidad sus facturas de marzo y abril, para esto están habilitados canales digitales.



El mismo llamado hizo la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones y la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet. Eso permitirá sostener los servicios ofrecidos por estos sectores y sostener el esfuerzo financiero y técnico para mantener la conectividad en estos momentos.



La empresa estatal aclara que no interrumpirá el servicio de aquellos clientes que no puedan cumplir con los pagos correspondientes.



Telefónica Movistar, por su parte, señaló que acatará lo dispuesto por las autoridades competentes (el Mintel y la Arcotel), aunque no adelantó detalles de cuáles serán las soluciones que ofrecerá al público. Indicó que la disposición ministerial rige en especial para los usuarios que realizan pagos en canales presenciales, por lo que recuerda que existen canales electrónicos para hacer los pagos.



Con respecto a las facturas de marzo y abril la compañía anotó que "la normativa, emitida por ambas instituciones, sujeta su aplicación para el tiempo que dure el estado de excepción. Lo que haya sucedido antes y lo que pase después se lo tratará como se lo ha venido manejando regularmente, conforme a la normativa vigente".



El acuerdo ministerial no aplica para los clientes de servicios de telefonía fija y televisión por cable.