Operaciones para mantener la seguridad son resaltadas por Ministro de Defensa en su informe

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, presentó este 23 de septiembre del 2020 su rendición de cuentas y dijo, entre otras cosas, que para garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial se efectuaron patrullajes, así como operaciones militares de reconocimiento terrestre, aéreo y ribereño.

Indicó que esto forma parte de los mecanismos con los que Fuerzas Armadas contrarrestan incidentes y afectaciones que surgen del accionar de los grupos irregulares.



“Las operaciones militares que efectúan en el territorio los comandos operacionales, en las zonas fronterizas, para garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial, generan un efecto disuasivo contra el accionar de esos grupos irregulares armados”, indicó.



En el 2019 también se emplearon a las unidades de la Infantería de Marina y a los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVs) para la vigilancia y protección de los espacios marítimos.



Además, el personal vigila los espacios marítimos, para “evitar que embarcaciones foráneas realicen actividades de pesca ilícita en aguas ecuatorianas”.



Jarrín sostuvo que se efectuó el seguimiento de flotas pesqueras de bandera extranjera hasta que se alejaron de la Zona Económica Exclusiva Insular.



Adicionalmente, el Comando de Operaciones Aéreo participó en vuelos de operaciones de control, vigilancia y protección del espacio aéreo ecuatoriano con el apoyo de medios de las Fuerzas Terrestre y Naval.



Según Jarrín, este trabajo se efectuó para la detección de tráfico aéreo no identificado, pistas no controladas, presencia de grupos irregulares armados en la frontera y movimientos inusuales en pistas controladas.



Para ello se emplearon aeronaves Súper Tucano, así como la red de radares militar y civil de la DAC.



Fuerzas Armadas también participan en el Sistema Integrado de Seguridad ECU–911 con efectivos en los 17 centros a escala nacional.



“Allí aportan a la mejora de los mecanismos de respuesta ante emergencias, en apoyo a la seguridad integral. A través del ECU–911 se efectuaron evacuaciones aeromédicas, en apoyo al Ministerio de Salud Pública”.