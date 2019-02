Las operaciones en la Refinería Esmeraldas no se suspenderán totalmente, durante el mantenimiento

LEA TAMBIÉN

El mantenimiento programado en la Refinería Esmeraldas no implicará la suspensión total de las operaciones en este complejo industrial.

La empresa pública Petroecuador informó este 25 de febrero del 2019 que la Refinería no paralizará todas sus operaciones, porque en estas instalaciones (en el segundo tren de refinación) se seguirá procesando hasta 55 000 barriles de crudo por día. Esto permitirá seguir produciendo derivados: diésel 2, gasolinas y gas doméstico.



Además, para cubrir la demanda de combustibles en el país Petroecuador importará derivados.



En cambio, el petróleo que no será utilizado, debido al mantenimiento programado, se exportará a través de la modalidad de venta spot.



Está planificado que el mantenimiento se inicie este 01 de marzo. Las intervenciones se harán en las denominadas unidades No Catalíticas 1 y Catalíticas 1. Este proceso se realizará de manera secuencial durante 54 días, con la posibilidad de extenderse.