La OPEP revisa a la baja pronóstico de demanda de crudo y aumenta su oferta

La OPEP revisó este miércoles, 12 de septiembre del 2018, ligeramente a la baja su pronóstico sobre el consumo mundial de crudo, que estima ahora en 100,23 millones de barriles al día (mbd) en 2019, al tiempo que reportó un aumento de su oferta petrolera en agosto.

En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) predice que en 2018 la demanda de "oro negro" se situará en una media de 98,82 mbd - 1,67 % (1,62 mbd) más que en 2017 - y aumentará un 1,43 % (1,41 mbd) el año próximo.



Frente al crecimiento del consumo previsto hace un mes (1,68 % en 2018 y 1,45 %), las nuevas cifras suponen una leve corrección a la baja que, según el informe, "reflejan proyecciones económicas menos optimistas", sobre todo en América Latina y Oriente Medio.



La OPEP advierte de que, si bien las previsiones de crecimiento de la economía mundial "siguen siendo sólidas para 2018 y 2019, de un 3,8 % y un 3,6 %, respectivamente", en diversas regiones ha surgido una "fragilidad subyacente", que puede eventualmente traer un cambio del panorama y afectar el consumo de energía.



Como "desafío", el informe destaca "una combinación" de políticas de ajuste monetario de los bancos centrales G4 (Eurozona, Estados Unidos, Reino Unido y Japón), el debilitamiento "en algunos países emergentes, las tensiones comerciales (por el conflicto de los aranceles) y preocupaciones geopolíticas".



Recuerda "en particular" la reciente situación en Argentina, Turquía y Sudáfrica, con fuertes devaluaciones de las respectivas monedas nacionales, y el hecho de que la tendencia a la depreciación se ha contagiado a la India.



"Adicionalmente, iniciativas de creciente proteccionismo se han sumado a los riesgos, sobre todo para las economías emergentes y en desarrollo", advierten los expertos de la OPEP.



Por otro lado, el informe revela que los quince países miembros de la organización incrementaron el mes pasado su bombeo conjunto en 278 000 barriles diarios, hasta totalizar 32,56 mbd, según los cálculos en base a "fuentes secundarias" del documento.



Libia fue de lejos el socio que más abrió las espitas (256 000 bd más), seguido de Irak (90 000), Nigeria (74 000), Arabia Saudí (38 000), Emiratos Árabes Unidos (12 00), Kuwait (8 000), Ecuador (4 000), Guinea Ecuatorial (3 000) y Congo (1 000).



Estos barriles adicionales compensaron con creces las caídas de la producción de Irán (150 000 bd menos), Venezuela (36.000), Argelia (14 000) y Angola (8 000), mientras que Catar y Gabón mantuvieron el mismo nivel de bombeo que en julio.



En su última reunión en junio, la OPEP se comprometió a cumplir plenamente con el tope de producción conjunta vigente, de 32,5 mbd.



En cuanto a la evolución de la oferta de los países no miembros, la organización estima que se situarán juntos en una media de 59,56 mbd este año, y de 61,71 mbd en 2019.



Estados Unidos, Canadá, Kazajistán, el Reino Unido y Brasil serán los países "No-OPEP" que más aumentarán su bombeo, mientras que México y Noruega bajarán el suyo, según el informe.



Los cálculos apuntan a que la demanda de barriles de la OPEP bajará el año próximo hasta los 32,1 mbd, desde los 32,9 mbd requeridos en 2018.



En agosto, el barril referencial de la OPEP cotizó a una media de 72,26 dólares, lo que supuso un abaratamiento de 1,01 dólares respecto al promedio de julio.



No obstante, se mantuvo por encima de los USD 70 por cuarto mes consecutivo.



El moderado abaratamiento de los "petroprecios" se debió, según los expertos de la organización", a "preocupaciones de que la escalada de la disputa comercial", desatada por la imposición de aranceles de Estados Unidos y otras potencias mundiales, pueda causar una caída de la demanda.



Asimismo, también ha contribuido un fortalecimiento del dólar y un aumento de las reservas almacenadas de crudo en Estados Unidos.



"No obstante, los precios aumentaron en la segunda mitad del mes debido a incertidumbre en torno a tensiones geopolíticas", añade el informe, en una implícita alusión a las sanciones impuestas por Washington a Teherán, incluido un bloqueo petrolero que entrará en vigor en noviembre.



Irán, uno de los cinco miembros fundadores de la OPEP, produjo en agosto 3,58 mbd, según las "fuentes secundarias" (institutos independientes) usadas en el documento,