OPEP+ se compromete a tomar medidas ante la preocupación por la débil demanda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La OPEP y productores aliados se comprometieron el lunes 19 de octubre de 2020 a tomar medidas para apoyar el mercado del petróleo, conforme aumentaban las preocupaciones de que una segunda ola de la pandemia frene la demanda y un plan anterior para aumentar la producción a partir del año próximo deprima aún más los precios.

Arabia Saudita, el mayor miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dijo que nadie debería dudar del compromiso del grupo para proporcionar apoyo, mientras que tres fuentes de los países productores dijeron que el aumento del bombeo previsto a partir de enero podría revertirse si es necesario.



El presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman hablaron dos veces por teléfono la semana pasada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que era necesario un contacto regular ya que los mercados eran volátiles.



La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, conocidos colectivamente como OPEP+, han recortado la producción desde enero de 2017 para tratar de apoyar los precios y reducir las existencias.



"Este grupo ha demostrado, especialmente en este año, que tiene la flexibilidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes cuando es necesario. No eludiremos nuestras responsabilidades a este respecto", dijo el ministro de energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman.



"Nadie en el mercado debe tener dudas sobre nuestro compromiso y nuestra intención", dijo el Príncipe Abdulaziz en la inauguración de un comité ministerial de supervisión de la OPEP+ (JMMC).



Por ahora, la OPEP+ está reduciendo la producción en 7,7 millones de barriles por día (bpd), por debajo de los recortes de 9,7 millones de bpd aplicados desde el 1 de mayo al 1 de agosto. La OPEP+ deberá reducir los recortes en otros 2 millones de bpd en enero.



Algunos observadores de la OPEP, incluidos los analistas del banco estadounidense J.P. Morgan, han dicho que las débiles perspectivas para la demanda podrían llevar a la OPEP+ a retrasar la reducción de los recortes.



"La recuperación de la demanda es desigual (...) Hoy este proceso se ha ralentizado debido a una segunda ola de coronavirus, pero aún no se ha revertido por completo", dijo el ministro de Energía ruso Alexander Novak a JMMC. Novak insistió previamente en facilitar los recortes.



Cuatro fuentes de la OPEP+, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que el panel del lunes no hizo ninguna recomendación formal sobre el cambio de política para el 2021 antes de la próxima reunión de la OPEP del 30 de noviembre al 1 de diciembre.