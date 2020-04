ONU pide a los países unirse y 'apoyar' a la OMS en la guerra contra covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió este miércoles 8 de abril del 2020 a la comunidad internacional que se una y apoye a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la "guerra" contra el covid-19, destacando que "no es momento" de evaluar la respuesta a la pandemia, tras las las críticas presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Este virus no tiene precedente en nuestras vidas y requiere una respuesta sin precedentes. Obviamente, en esas condiciones, es posible que los mismos hechos hayan tenido diferentes interpretaciones de diferentes entidades" dijo Guterres en un comunicado en el que instó a esperar a que el mundo supere la pandemia para entender la reacciones de "los involucrados".



Este martes, Trump acusó a la OMS en su rueda de prensa diaria de estar "sesgada" a favor de China y de haberse "equivocado" al no alertar antes del coronavirus, y amenazó con congelar los fondos que su Gobierno aporta a la organización, que en el periodo 2016-2017 suponían más de tres cuartas partes de su presupuesto.



"Cuando pasemos página de una vez por todas sobre esta epidemia, habrá tiempo de mirar atrás y entender cómo la enfermedad apareció y extendió su devastación tan rápido por el planeta, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis", afirmó Guterres hoy.



"Pero ahora no es ese momento. Ahora es el momento de la unidad, de que la comunidad internacional trabaje junta en solidaridad para frenar este virus y sus devastadoras consecuencias", opinó Guterres, que agregó que la OMS debe ser apoyada porque es absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo ara ganar la guerra al covid-19".



El secretario general de la ONU explicó que "miles de empleados" de la OMS están "en primera línea, apoyando a los estados miembros y sus sociedades, especialmente a los más vulnerables, con recomendaciones, entrenamientos, equipamientos y servicios que salvan vidas mientras se lucha contra el virus".



"Observé de primera mano la valentía y determinación del personal de la OMS cuando visité la República Democrática del Congo el año pasado, donde la organización trabaja en condiciones precarias y lugares remotos muy peligrosos para luchar contra el virus mortal del Ébola", recordó Guterres, que les atribuyó el "éxito" de que no se hayan registrado nuevos casos en meses.