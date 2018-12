ONU toma en cuenta posibles consecuencias de El Niño en sus previsiones humanitarias para 2019

LEA TAMBIÉN

La ONU ha tomado en cuenta al elaborar su plan global de ayuda humanitaria para el próximo año que hay un 80 % de probabilidades de que se produzca un fenómeno de El Niño que podría afectar con inundaciones, sequías y tormentas tropicales a veinticinco países.

"No proyectamos que tendrá el mismo impacto que El Niño de 2016, pero será un evento (climático) significativo y nos estamos preparando para afrontarlo", reveló durante una conferencia de prensa el secretario general para Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock.



"Los eventos climáticos están contribuyendo más a los problemas humanitarios que en el pasado y esto es algo a lo que el mundo todavía no se ha adaptado", añadió.



Según la evaluación humanitaria global de la ONU, una de cada setenta personas en 42 países está atrapada en una crisis y necesita ayuda o protección urgente por razones humanitarias.



Ello debido a la prolongación de numerosos conflictos armados y a las consecuencias de desastres naturales, que han hecho que la duración de las intervenciones humanitarias de la ONU haya pasado de 5,2 años en 2014 a 9,3 años actualmente.



De las 132 millones de personas en el mundo que requieren ayuda humanitaria, la ONU pretende brindar alimentos, cobijo, atención médica, educación y actividades de protección a 93,6 millones en 2019, para lo cual requerirá una financiación récord de USD 21 900 millones.



Sin embargo, esa cifra no comprende los fondos para la ayuda dentro de Siria en vista que la evaluación de los requerimientos sólo estará lista en febrero próximo.



Si la ayuda requerida es similar a la de este año en Siria, el presupuesto humanitario global de la ONU se acercará a los USD 25 000 millones. Yemen es el país donde la situación humanitaria será siendo más grave.



Por ello, la ONU prevé acudir en auxilio de 15 millones de habitantes, de los cuales espera poder alimentar a lo largo del próximo año a 12 millones (frente a 8 millones en 2018 y 3 millones en 2017), lo que refleja el agravamiento de la crisis causada por el conflicto armado.



En total, 24 millones de personas (75 % de la población) necesitarán ayuda humanitaria en Yemen en 2019, pero la ONU deberá limitarse a los 15 millones previstos.



Lowcock explicó que la situación de Yemen es crítica tanto por las dificultades que crea el conflicto para el acceso a los alimentos, como por el colapso total de la economía nacional, que ha llevado a que se dejen de pagar salarios y pensiones.



Por ello, independientemente de las donaciones con fines humanitarios, un grupo de países con intereses en Yemen (Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros) están evaluando canalizar contribuciones directas al gobierno para financiar su presupuesto. La ONU les ha indicado que esa ayuda a la economía del país debe ser de largo plazo.



Afganistán, por los efectos combinados del conflicto y la sequía, Camerún y la República Centroafricana, son los países donde la ONU también prevé que las necesidades humanitarias sean mayores en 2019, mientras que seguirán siendo elevadas en Siria, la República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur.



En cambio, las necesidades se reducirán en Somalia, Irak, Burundi y Haití, por una relativa mejora en las situaciones de estos países. Por su parte, Burkina Faso, Mauritania y Senegal saldrán del grupo de países a los que la ONU aporta ayuda humanitaria por no requerirla más.



Lowcock dijo que, por primera vez, se ha preparado un plan de respuesta humanitaria en relación a la crisis en Venezuela para aportar ayuda a los países vecinos y otros de la región que han recibido el mayor número de migrantes y refugiados venezolanos.