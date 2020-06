Jefe de la ONU alerta contra crisis alimentaria en el mundo por la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, alertó este martes 9 de junio del 2020 contra “una crisis alimentaria mundial” como consecuencia de la pandemia de coronavirus para “centenares de millones de niños y adultos”.

“Nuestros sistemas alimentarios ya no funcionan y la pandemia de covid-19 agrava la situación”, afirmó Guterres en un comunicado que acompaña un informe de la ONU, en el que recuerda que actualmente “más de 820 millones de personas no comen o pasan hambre”.



“Unos 144 millones de niños menores de 5 años sufren un retraso en su crecimiento, lo que representa uno de cada cinco niños en el mundo”, advierte.



“Este año, 49 millones de personas suplementarias podrían caer en la extrema pobreza debido a la crisis” causada por la pandemia, agregó.



“El número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave o que sufren de malnutrición severa va a aumentar rápidamente”, indicó Guterres, quien instó a movilizarse en aquellos sitios “donde el riesgo es más agudo”.



Reclamó fundamentalmente proteger a los trabajadores alimentarios, preservar la ayuda humanitaria y reforzar el apoyo a la industria y el comercio del sector para evitar una interrupción de las cadenas de distribución.



El secretario general de la ONU también instó a acentuar los programas nutricionales, fundamentalmente con ayudas a los niños que ya no tienen acceso a las comidas escolares.



Asimismo, considera posible desarrollar alimentos saludables y nutritivos para erradicar el hambre en el mundo.



La ONU ya había alertado en abril del riesgo de una explosión en los casos de hambre en el mundo debido a la pandemia.