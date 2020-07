Ministro Ontaneda: 'La sanción temporal de China a envíos específicos de tres camaroneras no es para el país, las exportaciones continúan'

LEA TAMBIÉN

El ministro de Producción, Iván Ontaneda, afirmó este viernes, 10 de julio del 2020, que Ecuador no tiene bloqueado el ingreso de camarón a China. Esta aclaración se da luego de la detección de trazas de material genético de coronavirus en las paredes de un contenedor y dos cajas que derivó en la suspensión de los envíos específicos de tres camaroneras del país.

Durante una rueda de prensa virtual, el funcionario explicó que, en el reporte que se ha recibido, se detalla que esos envíos específicos de tres empresas han sido suspendidos. “Esto hay que aclarar, no es sanción para el producto ni para el país. Las exportaciones continúan y no están suspendidas a ese país”, dijo Ontaneda.



El titular de la Cartera informó que ya se han establecido mesas de trabajo con la Cancillería y el Ministerio de Salud para elaborar protocolos que permitan garantizar y aliviar las preocupaciones del gigante asiático, principal comprador del camarón ecuatoriano.



“Son protocolos de bioseguridad que vamos a alinearlos con las autoridades competentes”, dijo.



En los próximos días, se enviará información que respalde la posición de que Ecuador cumple que las normas adecuadas para garantizar la inocuidad alimentaria.



Juan Carlos Cevallos, ministro de Salud, ratificó que que no hay evidencia de que el coronavirus pueda ser transmitido por alimentos.