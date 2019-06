ONG venezolana pide a Bachelet que exija la liberación de 'presos políticos'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La organización no gubernamental Foro Penal emplazó este lunes a la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a que exija la libertad plena para 715 personas consideradas presos políticos, durante la visita que realizará a Venezuela esta semana.

"Es fundamental que en esta visita la alta comisionada Michelle Bachelet exija la liberación total de los presos políticos", dijo el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en rueda de prensa en Caracas.



Romero confirmó que durante la visita de Bachelet, que tendrá lugar entre el miércoles 19 y el viernes 21 de junio del 2019 próximos, está previsto que la expresidenta chilena se reúna con los familiares de los presos políticos, aunque aclaró que no conoce "exactamente el lugar, ni la fecha, ni la hora".



El abogado apuntó que no solo piden la excarcelación de los presos políticos, si no también "la libertad plena porque ya sabemos que más de 800 personas se encuentran excarceladas pero con medidas restrictivas a su libertad".



De acuerdo con el registro de la ONG, "al día de hoy son 715 (los) presos políticos" del país, y afirmó que estas personas "se encuentran en su gran mayoría -más de 95%- sin juicio, sin derecho a la defensa, muchos de ellos enfermos, en condiciones insalubres donde se encuentran recluidos".



Romero exigió "la libertad de todos" y no "de algunos pocos", como ocurrió en el pasado, "para hacer ver al mundo que se están liberando presos políticos como gestos de buena voluntad".



En el caso de darse liberaciones de algunos presos políticos, insistió en que se informe de manera adecuada de los nombres de los beneficiarios, así como las medidas que reciben y sin olvidar que "queda un grupo de presos políticos allí recluidos".



De acuerdo con la información suministrada por la entidad de la ONU, Bachelet tiene previsto entrevistas con Nicolás Maduro y con el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como mandatario encargado del país.



Bachelet también sostendrá encuentros con miembros de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, además de víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares, entre otros sectores.