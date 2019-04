ONG lanzan SOS por niños venezolanos que requieren trasplante de médula

LEA TAMBIÉN

Dos ONG lanzaron este martes 9 de abril del 2019, un SOS para salvar a una treintena de niños venezolanos que requieren someterse a trasplantes de médula ósea en el extranjero, pero no lo han logrado debido a la suspensión de un programa de ayudas gubernamental.

"En el año 2018 fue suspendido este convenio por deudas y atrasos que ha tenido el Estado venezolano con los pagos (...) Estamos hablando de 30 niños que necesitan trasplantarse, 20 de ellos con urgencia" , advirtió la abogada Katherine Martínez, de la ONG Prepara Familia, en una rueda de prensa en la que se encontraban varias madres de los afectados.



Suscrito en 2006 entre Italia y Venezuela, el programa fue concebido para atender a niños con leucemia y otras patologías que no dispusieran de donantes en Venezuela y que requirieran ser sometidos a un trasplante de médula.



Los traslados eran canalizados por la Fundación para el Trasplante de Médula Ósea (FTMO) con financiamiento de la estatal petrolera PDVSA, pero esa compañía "argumenta falta de recursos por bloqueos de Estados Unidos" , indicó Carlos Trapani, coordinador de la ONG Cecodap, que defiende los derechos de los niños.



Sin embargo, Trapani aduce que "las fallas no son nuevas, pues en abril de 2004 una sentencia había ordenado el tratamiento a todos los niños con leucemia. No es un tema de bloqueos, ni de sanciones".



En la lista de espera están pacientes del hospital infantil J.M de los Ríos, de Caracas, con aplasia medular, anemia severa, talasemia mayor y varios tipos de leucemia (cáncer de sangre) .



Por la demora en los trasplantes, los niños deben ser sometidos a transfusiones de sangre que les ocasionan otras complicaciones como la acumulación de hierro, que se puede tratar con medicamentos de los que Venezuela carece desde hace años, afirmaron ambas ONG en un comunicado.



A la imposibilidad de ser sometidos a trasplantes y la carencia de fármacos, se suma la interrupción de exámenes diagnósticos como "punciones lumbares, aspirado de médula y biopsia de médula" por los recurrentes cortes eléctricos y de agua, y la suspensión de los servicios de laboratorios públicos, remarcó Trapani.



El presidente Nicolás Maduro, bajo cuya gestión Venezuela cayó en la peor crisis de su historia reciente, atribuye el desabastecimiento a sanciones impuestas por Estados Unidos para derrocarlo, que incluyen un embargo petrolero a partir del 28 de abril.