ONG registra que en Ecuador han muerto nueve periodistas por contagio de coronavirus

Varias decenas de periodistas han muerto por coronavirus en el mundo en los últimos dos meses, dijo el viernes 1 de mayo del 2020 la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), lamentando que los reporteros carezcan a veces de los equipos de protección adecuados para cubrir la pandemia.

De los 55 reporteros fallecidos contabilizados por la PEC, Ecuador fue el país más afectado, con al menos nueve periodistas muertos por coronavirus, seguido de Estados Unidos (8) , Brasil (4) , Reino Unido (3) y España (3) .



El reporte de la ONG registra que hasta mediados de abril han existido en Ecuador 16 profesionales de la comunicación contagiados y 18 en aislamiento.



En vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, la organización estima que “ la mayoría de las medidas de protección que los medios de comunicación han puesto en práctica han sido con frecuencia insuficientes y, desde el 1 de marzo, han muerto al menos 55 periodistas en 23 países”.



La organización estima, no obstante, que no se puede establecer que todas las muertes estén relacionadas con el ejercicio de su profesión.



“Los periodistas corren un gran riesgo en medio de esta crisis sanitaria porque deben seguir informando, yendo a los hospitales, entrevistando a médicos, enfermeras, líderes políticos, especialistas, científicos y pacientes”, dijo la organización en un comunicado.



“En varios países no se han aplicado las medidas de protección indispensables (distanciamiento, uso de máscaras, medidas de higiene o cuarentena), especialmente al principio de la epidemia”, agregó.



PEC tambiém “condena las numerosas violaciones a la libertad de prensa que se han producido en varios países desde el comienzo de la pandemia”.



Cita entre otras la “censura”, las “detenciones arbitrarias de periodistas, las agresiones físicas y verbales y las leyes de emergencia que restringen la libertad de prensa”.



“Los periodistas deben poder informar libremente sobre el progreso de la propagación de la enfermedad en todo el mundo, una medida esencial para frenarla. La transparencia es esencial y puede salvar vidas en caso de una crisis de salud como la que actualmente atraviesa todo el mundo”, recalca la organización.