OMS: La transmisión del coronavirus en Brasil alcanzó una 'meseta'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La epidemia de nuevo coronavirus alcanzó una "meseta" en Brasil, afirmó el viernes 17 de julio del 2020 la OMS (Organización Mundial de la Salud), instando al país sudamericano a aprovechar la oportunidad para controlar los contagios.

"El alza en Brasil ya no es exponencial, ha alcanzado una meseta", afirmó el responsable de emergencias de la OMS, Michael Ryan, en una conferencia de prensa virtual.



Ryan dijo que la cifra "R" -el número de personas a quienes infecta una persona contagiada- ahora parecía situarse entre 0,5 y 1,5 en los estados de Brasil y que los casos estaban alcanzando una meseta de entre 40 000 y 45 000 por día.



"El virus ya no se está duplicando en la comunidad como antes, de modo que el ascenso ya no es exponencial", declaró. Sin embargo, enfatizó en que "no existe absolutamente ninguna garantía de que los contagios disminuirán solos".



Brasil superó el jueves los 2 millones de contagios por coronavirus, informó el Ministerio de Salud, luego de que se reportaran 45 403 nuevos casos.



El total de contagiados en el gigante sudamericano alcanzó a 2 012 151 personas, dijo la Cartera, que también reportó otras 1 322 muertes por la enfermedad respiratoria para totalizar 76 688 decesos.