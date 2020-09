¿Por qué la OMS insta a ya no saludar con el codo en medio del covid-19?

LEA TAMBIÉN

En tiempos de covid-19, millones de personas idean formas de interactuar en la 'nueva normalidad'. Para evitar el contacto físico -y así contener la propagación del virus- incluso el saludo rutinario con el otro ha cambiado.

Una de estas 'innovaciones' es chocar los codos para evitar el clásico beso en la mejilla. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre ese gesto, y señala que en lugar de ayudar a preservar el distanciamiento físico de al menos dos metros, lo acorta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente el organismo internacional, recordó a la comunidad mundial la recomendación que ha realizado desde marzo.



En ese entonces, cuando el covid-19 comenzaba su impacto en Latinoamérica, el funcionario dijo: "Al saludar a la gente, es mejor evitar chocar el codo porque te pones a menos de un metro de distancia de la otra persona. A mí me gusta poner la mano en el corazón para saludar a la gente estos días", comentó.



En cambio, el 13 de septiembre del 2020, el especialista retuiteó la publicación por Diana Ortega, economista, quien se pronunció sobre el nuevo hábito que está presente en varios grupos humanos a escala mundial.



"La OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel", escribió la mujer.

Aunque para las personas es complejo adaptarse a una sociedad en la que el contacto físico ya no resulta viable, la OMS mantiene la recomendación y pide a los Gobiernos no relajar de forma abrupta las medidas restrictivas de movilidad impuestas para contener al nuevo coronavirus.



La corresponsabilidad ciudadana es aún más esencial, pues el desconfinamiento avanza en el continente. Los científicos trabajan a contra reloj para hallar una vacuna eficaz que logre neutralizar al virus.



La OMS, además, considera que una vacunación generalizada en la población global contra el covid-19 no se espera hasta antes del 2022. Así lo aseguró la científica principal de la organización adscrita a la ONU, Soumya Swaminathan.



