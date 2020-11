OMS respalda derecho de protestar contra restricciones por el covid-19, pero de forma segura

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el lunes 2 de noviembre del 2020 que apoya el derecho de la gente a protestar y expresar lo que piensa frente a las restricciones que dictan los gobiernos para frenar la pandemia de covid-19, siempre y cuando esto se haga de forma pacífica y no provoque un aumento de los contagios.

"La gente está frustrada y tiene derecho de estarlo, todo el mundo quiere volver a una vida normal", reconoció el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, al comentar las protestas que se han vivido en los últimos días en ciudades europeas, incluidas varias españolas, algunas de las cuales degeneraron en actos violentos.



Ryan dijo que la gente tiene el derecho de cuestionar las medidas restrictivas tomadas por los gobiernos, aunque lo ideal sería que existiesen canales de diálogo entre la comunidad y sus autoridades para que las medidas se tomen de forma consensuada.



No obstante, reconoció que ante la gravedad de la segunda oleada de la pandemia en Europa algunos gobiernos se han visto obligados a reaccionar de forma rápida, lo que puede causar reacciones adversas entre la población.

Las autoridades nacionales en Europa -agregó- afrontan una situación "muy, pero muy difícil; podemos discutir cómo se llegó a esta situación, pero no podemos discutir el hecho de que es grave y que necesitamos sacarnos de encima este virus", declaró.



La OMS considera que para ello las opciones para frenar la pandemia son limitadas en estos momentos, por lo que pide que, a pesar del descontento, las poblaciones las apoyen.



"Las comunidades tienen el derecho a protestar en las sociedades modernas, aunque los gobiernos no lo tomen siempre bien, y estos también deben ser responsables, como lo somos nosotros (en la OMS), por sus actos", comentó Ryan, quien es la mano derecha del director general de la OMS en la lucha mundial contra la pandemia.



Por tanto, sostuvo que las protestas son buenas, siempre y cuando se realicen de forma "segura y no aumenten el riesgo de transmisión del covid, y que, obviamente, sean pacíficas".



Por primera vez desde el pasado febrero, cuando la OMS empezó a ofrecer conferencias de prensa -inicialmente diarias y actualmente dos veces por semana sobre la evolución de la pandemia-, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, participó en ella desde su domicilio, donde cumple una cuarentena.



Tedros anunció hoy en una red social que estuvo en contacto con una persona que ha tenido un resultado positivo en el test de covid-19, por lo cual ha decidido aislarse.

A pesar de las preguntas de la prensa, la OMS mantuvo en reserva si esa persona forma parte del círculo profesional o personal de Tedros.



El director general evitó responder a esa pregunta, así como a la relacionada con la pertinencia o no de someterse a una prueba de diagnóstico.



En su lugar, Ryan respondió que en la OMS existe un amplio sistema de detección de casos y rastreo de contactos que cubre a todo el personal de la OMS, que además se encuentra en su mayor parte en teletrabajo.



Sólo "unos pocos" casos han ocurrido en el edificio de la OMS y la mayoría se contagiaron en sus actividades personales, dijo, aunque no cifró el número de afectados.



Sobre Tedros, Ryan dijo que el protocolo en vigor indica que una persona que ha tenido contacto con un caso positivo debe guardar cuarentena y que la decisión de hacerse el test dependerá de si tiene síntomas.