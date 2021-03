OMS dirá la próxima semana si recomienda la ivermectina para tratar el covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitirá la próxima semana sus recomendaciones sobre el uso de la ivermectina, un fármaco antiparásitos, contra el covid-19, anunció este 24 de marzo del 2021 una responsable de esa entidad dos días después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) desaconsejara su utilización.

"Hace un par de semanas reunimos a expertos para analizar las evidencias y deberíamos finalizar las recomendaciones a comienzos de la próxima semana", destacó la jefa del equipo clínico a cargo de la respuesta contra la covid-19 en la OMS, Janet Diaz, en un encuentro con internautas en redes sociales.



La experta anticipó, en todo caso, que los estudios realizados sobre el uso de ivermectina han sido hasta ahora en grupos de pacientes demasiado pequeños.



La ivermectina es un medicamento contra los parásitos conocido desde hace décadas, usado también en veterinaria y de bajo coste, cuya utilización se ha extendido durante la pandemia no solo para tratar a enfermos de la covid-19, sino incluso con fines preventivos, en particular en América Latina.



Diaz reconoció hoy que, en contraste con el amplio desarrollo de vacunas contra el coronavirus causante del covid-19, hay por ahora muy pocos tratamientos clínicamente probados como efectivos, e incluso éstos sólo han mostrado óptimos resultados con pacientes graves, no aquellos con síntomas leves o moderados.



"Por ahora los tratamientos recomendados son los corticoesteroides (dexametasona) y la terapia con oxígeno, en el caso de pacientes graves", afirmó la experta.

"Desafortunadamente no tenemos otros agentes en nuestra caja de herramientas, pero esperamos tener pronto más, particularmente en el tratamiento de pacientes no graves", añadió Diaz.