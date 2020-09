La OMS asegura que la normalidad no regresará hasta 2022

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una vacunación generalizada en la población global contra el covid-19 no se espera hasta antes del 2022. Así lo aseguró la científica principal de la organización adscrita a la ONU, Soumya Swaminathan.

"Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución" de la vacuna, aseguró Swaminathan en una charla virtual, según recoge el diario El Universal.



"Estamos mirando por lo menos al 2022 antes de que suficientes personas comiencen a recibir la vacuna para desarrollar inmunidad. Por lo tanto, durante más tiempo, tendremos que mantener el mismo tipo de medidas que se están implementando actualmente con el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y la higiene respiratoria", agregó.



Según la científica, para que la exista una reducción significativa de la transmisión del virus, "necesitamos que del 60% al 70% de la población tengan inmunidad antes de que comience a verse una reducción dramática en la transmisión de este virus”.



"Tampoco sabemos cuánto tiempo protegerán estas vacunas; ese es el otro gran signo de interrogación: ¿cuánto dura la inmunidad? Y es posible que se necesite un refuerzo".



El mundo carece peligrosamente de preparación para la próxima pandemia, que puede ser aún más devastadora que la de covid-19, que ha causado más de 920 000 muertos, advirtió el lunes un panel internacional.



“La pandemia de covid-19 está poniendo a prueba el grado de preparación en todo el mundo”, destacó el Consejo de Supervisión de la Preparación Global (GPMB), un órgano independiente lanzado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, que reconoce en su último informe anual que sus recomendaciones han sido ignoradas.



“Si no se aprenden las lecciones del covid-19 o si no se actúa con los medios y el compromiso necesarios, la próxima pandemia -que es una certeza- será aún más devastadora”, advierte el Consejo.



“El impacto del covid-19 es aún peor de lo que habíamos previsto y las medidas que recomendamos el año pasado todavía no se han tomado”, lamentó Gro Harlem Brundtland, copresidente de este Consejo y exjefa de la OMS.