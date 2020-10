La OMS ve 'irónico' que Donald Trump se haya infectado del nuevo coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha comentado lo "irónico" que es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su mujer, Melania Trump, hayan dado positivo de covid-19, dado el escepticismo que siempre ha mostrado hacia esta enfermedad, si bien le ha deseado que se recupere "lo antes posible".

"No queremos que nadie se infecte pero parece un poco irónico que así haya sido. Seguiremos con interés su evolución y esperamos que se recupere lo antes posible", ha aseverado Neira durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum.



No obstante, la dirigente de la OMS ha comentado que el hecho de que Trump y su mujer se hayan infectado mejorará la empatía hacia los pacientes. "A nivel humano le afectará no sólo por él mismo sino por las personas más cercanas", ha recalcado.



Asimismo, Neira ha esperado que a nivel político pueda servir para que Estados Unidos no deje finalmente de formar parte de los 193 países que conforman la OMS. "Falta un año, pero esperamos poder seguir contando con ellos, como lo estamos haciendo ahora", ha zanjado.