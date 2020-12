OMS endurece orientaciones sobre mascarillas en zonas con covid-19

La gente que vive en áreas donde se está propagando el covid-19 debería llevar siempre mascarillas en las tiendas, lugares de trabajo y escuelas que carezcan de una adecuada ventilación, dijo este miércoles, 2 de diciembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si no pueden mantener una distancia física de al menos un metro, las personas en esos lugares interiores -incluidos niños y estudiantes de 12 años o más- deberían llevar también mascarilla incluso aunque los espacios estén bien ventilados, indicó en una actualización de sus directrices.



También deberían usar mascarillas al aire libre si no se puede mantener el distanciamiento físico, añadió.



La portavoz de la OMS, Margaret Harris, dijo que las recomendaciones implican algunos de los mayores cambios en su guía sobre el uso de mascarillas y consejos actualizados desde junio.



"Si se encuentra en interiores, a menos que se haya evaluado que la ventilación es adecuada, la OMS aconseja que el público en general use mascarillas no médicas, independientemente de si se puede mantener una distancia física de al menos 1 metro", dijo la OMS.



También recomendó el "uso universal de mascarillas" en todas las instalaciones de atención médica, incluidas las zonas comunes, como cafeterías y salas de personal.



Los trabajadores de la salud pueden usar mascarillas N95 si están disponibles cuando atienden a pacientes con covid-19, pero la única protección probada es cuando están realizando procedimientos que generan aerosoles, señaló la OMS.