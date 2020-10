OMS insta a los gobiernos a no aplicar la cuarentena como método principal para frenar contagios de covid-19

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no considera que la cuarentena sea el principal eje estratégico para frenar la propagación del covid-19 a escala mundial. El especialista David Nabarro, funcionario del organismo internacional, insta a los gobiernos a aplicarla solo "para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos", pues, a largo plazo, el bloqueo de movilidad desencadena en mayores índices de pobreza en los Estados.

En diálogo con el medio de comunicación británico The Spectator, Nabarro explicó que en la OMS "no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control del covid-19”. Y aclaró que la limitación de circulación está justificada para replantear el manejo de recursos económicos en cada nación y "proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo".



La afirmación del especialista -que concentra su labor en Europa- llega en un duro contexto para el continente, pues países como España y Francia registran nuevos brotes de la enfermedad. Si bien Nabarro asegura que las medidas de bioseguridad -el lavado de manos y uso de mascarilla- deben mantenerse de forma obligatoria, el encierro "solo tiene una consecuencia que no podemos menospreciar nunca y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre".



Los niveles de pobreza y desempleo van en ascenso a escala mundial. Y Nabarro realiza una puntualización. Él afirma que el impacto económico en regiones cuya economía depende del turismo -como el Caribe o el Pacífico- es aún más fuerte para la población por las cancelaciones masivas de viajes que se traducen a pérdidas en recursos.



El panorama no es alentador, según el médico, pues proyecta que la pobreza y la desnutrición en el mundo podrían duplicarse en el 2021.



"Es muy probable que tengamos al menos una duplicación de la desnutrición infantil porque los niños no reciben comidas en la escuela y sus padres, en familias pobres, no pueden pagarlo. Lo que vivimos es una catástrofe global terrible y espantosa", lamenta el funcionario.



Para la OMS, la responsabilidad de los gobiernos es también crear mejores sistemas para evitar nuevos brotes del nuevo coronavirus. En ese sentido, Nabarro enfatiza en la importancia de la colaboración entre países que trabajen juntos para reactivar sus economías.



"Demasiadas restricciones dañan los medios de subsistencia de las personas y provocan resentimiento. El ‘virus sin frenos’ provocará muchas muertes y debilitará el nuevo coronavirus prolongado entre la gente más joven”, indicó el experto en un artículo científico.