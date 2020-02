La OMS pide fondos para luchar contra el coronavirus y evitar el pánico

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó este miércoles 5 de febrero de 2020 a evitar que el pánico se extienda por el coronavirus y pidió USD 675 millones para financiar su plan de lucha, que incluye ayudar a los países menos preparados para afrontar el virus si este llega a sus territorios.

"No es el momento de propagar el miedo o el pánico, es momento de mirar hacia delante y actuar", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante la prensa.



Recordó que el 99% de casos está confinado en China y, de estos, más del 80% se ha registrado en la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia.



Sin embargo, Tedros ofreció un dato inquietante: en las últimas 24 horas se ha contabilizado el mayor número de casos en un solo día desde que empezó el brote de coronavirus, que en total ha afectado hasta el momento a 24 363 personas y ha causado 490 muertes.