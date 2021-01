OMS alerta de la enorme desigualdad en la distribución de vacunas anticovid

De los 39 millones de dosis de la vacuna anticovid que se han administrado ya en el planeta, solamente 25 (es decir, un 0,00006 por ciento) han sido inoculadas a personas en países pobres, criticó este 18 de enero del 2021 el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien pidió un reparto más justo.

"El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más pobres", señaló el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el discurso de apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne a lo largo de los próximos nueve días.



Tedros recordó que las vacunas para la pandemia de la gripe A que emergió en 2009 no llegaron a los países en desarrollo hasta después de que terminara aquella crisis, o que los fármacos para portadores del virus VIH llegaron a los afectados en las naciones pobres una década después que en las ricas, errores que no han de repetirse.



"La reciente emergencia de variantes del coronavirus altamente contagiosas hace que el despliegue rápido y equitativo de las vacunas sea aún más importante", insistió Tedros.



"No sería justo que adultos jóvenes y sanos en los países ricos se vacunen antes de que puedan hacerlo trabajadores sanitarios y personas mayores en los países más pobres", señaló, asegurando que "habrá dosis para todos, pero ahora debemos actuar como una gran familia para dar prioridad a los que están en más riesgo".



Tedros también lamentó que "algunos países estén dando prioridad a acuerdos bilaterales" para la adquisición de vacunas, lo que en su opinión está encareciendo los precios de las dosis.



Eso "pude retrasar los envíos de la plataforma COVAX", coordinada por la OMS para garantizar un acceso equitativo de las vacunas en los países en desarrollo con ayuda financiera de los países desarrollados, que al mismo tiempo financian las investigaciones de las farmacéuticas en la iniciativa.



Pese a las desigualdades, Tedros aseguró que aún no es tarde para revertir la situación, y pidió a la comunidad internacional "trabajar conjuntamente para que en los cien primeros días de este año la vacunación de trabajadores sanitarios y personas mayores esté en marcha en todos los países".



La OMS se ha fijado el objetivo de lograr en 2021 que al menos un 20% de la población mundial esté vacunada, aunque se considera que para lograr una inmunidad de grupo que venza definitivamente al coronavirus SARS-SoV-2, el porcentaje deberá subir en los siguientes años hasta el 70%



Los 39 millones de vacunados por ahora, en 49 países, representan apenas un 0,5 % de la población mundial, y los 25 vacunados en países pobres a los que aludió Tedros se encuentran en Guinea.

Los países que por ahora han logrado vacunar a más personas son Estados Unidos (12 millones), China (10 millones), Reino Unido (4,3 millones), e Israel (2,4 millones, más de la cuarta parte de su población).